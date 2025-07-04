Легенда сборной Нидерландов перебрался в Ливерпуль. Будет помогать Слоту

Экс-игрок сборной Нидерландов и «Барселоны» Джованни ван Бронкхорст нашел новое место работы после длительного отдыха от тренерства.

С нового сезона Джованни будет работать помощником главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота.

Последним местом работы ван Бронкхорста был турецкий «Бешикташ», в котором специалист проработал всего пять месяцев. Ранее специалист находился на пост коуча таких клубов: «Рейнджерес», «Гуанжоу Сити», «Фейенорд».

Также к «мерсисайдцам» вернулся Хави Валеро, который покинул «Вест Хэм» и занял должность главного тренера вратарей первой команды.

Напомним, что «Ливерпуль» принял важное решение после трагедии Диоги Жоты.