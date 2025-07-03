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03 июля 2025, 09:21 |
124
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США и Мексика в 8-й раз сыграют между собой в финале Золотого кубка

Как закончились предыдущие 7 матчей?

03 июля 2025, 09:21 |
124
0
США и Мексика в 8-й раз сыграют между собой в финале Золотого кубка
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матчах полуфиналов Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США победила сборную Гватемалы со счетом 2:1, а сборная Мексики – Гондурас со счетом 1:0.

Сборные США и Мексики встретятся между собой в финале Золотого кубка уже в 8-й раз за 18 розыгрышей турнира:

  • 1993: Мексика – США 4:0
  • 1998: Мексика – США 1:0
  • 2007: США – Мексика 2:1
  • 2009: Мексика – США 5:0
  • 2011: Мексика – США 4:2
  • 2019: Мексика – США 1:0
  • 2021: США – Мексика 1:0
  • 2025: США – Мексика

В общем, для сборной США этот финал станет уже 13-м, что является рекордом турнира.

Американцы продолжили свою беспроигрышную серию на Золотом кубке, достигающую уже 16 матчей (в игровое время).

Хавьер Агирре стал вторым тренером в истории сборной Мексики, выведшим команду в финал Золотого кубка:

  • Хавьер Агирре – 2009, 2025
  • Херардо Мартино – 2019, 2021

Жильберто Мора в возрасте 16 лет и 261 день, отдавший результативную передачу на Рауля Хименеса, стал самым молодым игроком, начиная с 2013 года, который совершил ассист на турнире.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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