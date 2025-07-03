США и Мексика в 8-й раз сыграют между собой в финале Золотого кубка
Как закончились предыдущие 7 матчей?
В матчах полуфиналов Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США победила сборную Гватемалы со счетом 2:1, а сборная Мексики – Гондурас со счетом 1:0.
Сборные США и Мексики встретятся между собой в финале Золотого кубка уже в 8-й раз за 18 розыгрышей турнира:
- 1993: Мексика – США 4:0
- 1998: Мексика – США 1:0
- 2007: США – Мексика 2:1
- 2009: Мексика – США 5:0
- 2011: Мексика – США 4:2
- 2019: Мексика – США 1:0
- 2021: США – Мексика 1:0
- 2025: США – Мексика
В общем, для сборной США этот финал станет уже 13-м, что является рекордом турнира.
Американцы продолжили свою беспроигрышную серию на Золотом кубке, достигающую уже 16 матчей (в игровое время).
Хавьер Агирре стал вторым тренером в истории сборной Мексики, выведшим команду в финал Золотого кубка:
- Хавьер Агирре – 2009, 2025
- Херардо Мартино – 2019, 2021
Жильберто Мора в возрасте 16 лет и 261 день, отдавший результативную передачу на Рауля Хименеса, стал самым молодым игроком, начиная с 2013 года, который совершил ассист на турнире.
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