США и Мексика в 8-й раз сыграют между собой в финале Золотого кубка

В матчах полуфиналов Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США победила сборную Гватемалы со счетом 2:1, а сборная Мексики – Гондурас со счетом 1:0.

Сборные США и Мексики встретятся между собой в финале Золотого кубка уже в 8-й раз за 18 розыгрышей турнира:

1993: Мексика – США 4:0

1998: Мексика – США 1:0

2007: США – Мексика 2:1

2009: Мексика – США 5:0

2011: Мексика – США 4:2

2019: Мексика – США 1:0

2021: США – Мексика 1:0

2025: США – Мексика

В общем, для сборной США этот финал станет уже 13-м, что является рекордом турнира.

Американцы продолжили свою беспроигрышную серию на Золотом кубке, достигающую уже 16 матчей (в игровое время).

Хавьер Агирре стал вторым тренером в истории сборной Мексики, выведшим команду в финал Золотого кубка:

Хавьер Агирре – 2009, 2025

Херардо Мартино – 2019, 2021

Жильберто Мора в возрасте 16 лет и 261 день, отдавший результативную передачу на Рауля Хименеса, стал самым молодым игроком, начиная с 2013 года, который совершил ассист на турнире.