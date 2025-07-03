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  4. Финалист Лиги Европы объяснил провал в Динамо: «Такое случается»
Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 08:27 |
1295
1

Финалист Лиги Европы объяснил провал в Динамо: «Такое случается»

Валерий Лучкевич не жалеет о времени, проведенном в киевском клубе

03 июля 2025, 08:27 |
1295
1
Финалист Лиги Европы объяснил провал в Динамо: «Такое случается»
ФК Динамо Киев. Валерий Лучкевич

Украинский защитник Валерий Лучкевич объяснил, почему не удалось проявить себя в расположении киевского «Динамо».

– Ваше пребывание в Динамо получилось кратковременным. Каким вы запомните этот период карьеры?

– Очень теплым, хоть и провел мало времени в команде, но это ожидаемо, потому что у меня было мало игрового времени, чтобы себя проявить и показать себя на игровом поле.

– Травма, которую вы получили после подписания контракта, могла помешать вам лучше себя зарекомендовать?

– ⁠Я не считаю, что травма помешала этому, потому что пропустил только 2 недели, которые совпали с паузой на сборной. Просто где-то хотел на эмоциях показать себя с лучшей стороны с первых дней, а переход с искусственной на натуральный газон плюс нагрузки в Динамо сказались. Я понимаю, что это в какой-то степени оправдание, но это произошло. Такое в жизни случается, – сказал Валерий.

Финалист Лиги Европы 2015 Лучкевич присоединился к «Динамо» в начале марта 2025 года. За это время провел три матча в динамовской футболке – два в Премьер-лиге (в общей сложности 11 минут игрового времени) и один в Кубке Украины (79 минут игрового времени), результативными действиями не отличился.

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Валерий Лучкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Mark4854590
Валерій Лучкевич яскравий приклад, коли гравцю повністю розкритись завадили травми
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