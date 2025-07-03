Воспитанник Шахтера пояснил, зачем променял Металлист 1925 на дебютанта УПЛ
Андрей Борячук дал первый комментарий после перехода в расположение «Эпицентра»
Украинский форвард Андрей Борячук, недавно присоединившийся к «Эпицентру», объяснил свое решение. Андрей заявил, что у него достаточно амбиций, чтобы играть в УПЛ.
– Ты уже игрок «Эпицентра». Что стало решающим для тебя, чтобы частью нашего дружественного коллектива?
– Толчком, который подвиг меня к подписанию контракта с «Эпицентром», был наш разговор с главным тренером Сергеем Нагорняком. Мы хорошо побеседовали с ним. У меня есть амбиции играть и проявлять себя. Кроме того, команда демонстрирует, можно так сказать, играющий футбол. Поэтому это для меня и самое главное.
– Какие первые впечатления от клуба, тренерского штаба и партнеров по команде?
– Очень положительные эмоции. Команда в этом помогает, все как одна семья. И тренерский штаб также помогает с адаптацией. Поэтому нет проблем.
– Уже успел адаптироваться?
– Понемногу вливаюсь, ребята немного где-нибудь пошутят. Но все в принципе проходит супер.
– Какие личные цели ставишь перед собой в новом сезоне?
– Думаю, что и у меня, и у клуба задачи совпадают. Лично перед собой ставлю цель забить как можно больше голов и помочь команде занять то место, которое мы ставим перед собой на этот сезон.
– Что для тебя значит одеть футболку с эмблемой нового клуба?
– Это новый вызов, новые испытания, новая семья, новый коллектив. Поэтому для меня это только радость, – резюмировал Андрей.
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