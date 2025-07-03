Нападающий, который пережил измену Седан с Зинченко, снова влюбился
Андрей Борячук нашел новую любовь
Андрей Борячук начинает новый этап в жизни.
Бывший парень Влады Зинченко официально перешёл в «Эпицентр» 1 июля и отметился хет-триком в товарищеском матче.
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Ранее Борячук пережил громкий скандал — его девушка Влада начала отношения с его другом и экс-партнёром по «Шахтёру» Александром Зинченко.
После этого Андрей оправился и в декабре 2022 года женился на Екатерине, с которой в 2023 году стал отцом дочери.
Новая семья ведёт закрытый образ жизни.
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