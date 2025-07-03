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03 июля 2025, 06:58 | Обновлено 03 июля 2025, 07:04
294
0

Завершит карьеру? Решение Ракитича: у Ивана закончился контракт с Хайдуком

Наставник хорватской команды Гонсало Гарсия рассказал о будущем Ивана

03 июля 2025, 06:58 | Обновлено 03 июля 2025, 07:04
294
0
Завершит карьеру? Решение Ракитича: у Ивана закончился контракт с Хайдуком
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич

37-летний хорватский хавбек Иван Ракитич завершил профессиональную карьеру.

Об этом сообщил наставник команды Хайдук Гонсао Гарсия:

«Ракитич завершает карьеру. Он умен, у него хорошие идеи, и он разбирается в футболе. Но сейчас он переживает трудные времена – менять бутсы на костюм никогда не бывает легко. На самом деле, он – одна из причин, почему я сейчас в Хайдуке», – сказал Гарсия.

Иван присоединился к Хайдуку в июле 2024 года. В сезоне 2024/25 он отыграл 35 поединков во всех турнирах и забил два гола. В конце июня 2025 у нег завершился контракт с хорватским клубом.

Ракитич наиболее известен своими выступлениями за испанские Барселону (2014–2020) и Севилью (2011–2014, 2020–2024). Также Ракитич играл за Базель (Швейцария), Шальке (Германия) и Аль-Шабаб (Саудовская Аравия).

В сборной Хорватии, с которой стал серебряным призером чемпионата мира 2018, он завершил карьеру еще в 2019 году. За клетчатых Иван провел 106 матчей и оформил 15 мячей.

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Иван Ракитич Гонсало Мануэль Гарсия завершение карьеры Барселона Хайдук Сплит чемпионат Хорватии по футболу
Даниил Агарков Источник
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