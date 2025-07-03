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  4. 38-летний именитый экс-форвард Барселоны раздумывает о завершении карьеры
Major League Soccer
03 июля 2025, 06:06 |
392
0

38-летний именитый экс-форвард Барселоны раздумывает о завершении карьеры

Луис Суарес может повесить бутсы на гвоздь уже в конце 2025 года

03 июля 2025, 06:06 |
392
0
38-летний именитый экс-форвард Барселоны раздумывает о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

38-летний уругвайский форвард Луис Суарес может завершить профессиональную футбольную карьеру в конце 2025 года.

В декабре у Суареса завершается контракт с американской командой Интер Майами и нападающий всерьез раздумывает повесить бутсы на гвоздь, сообщает издание AS.

Луиса все чаще мучают повреждения и, по его словам, иногда он играет через боль.

Суарес известен своими выступлениями за нидерландский Аякс (2007–2011), английский Ливерпуль (2011–2014), испанские Барселону (2014–2020) и Атлетико Мадрид (2020–2022). Помимо этих европейских грандов, он также играл за Насьонал Монтевидео (Уругвай), Гронинген (Нидерланды) и Гремио (Бразилия), а с 2024 года защищает цвета Интер Майами (США).

Всего на счету Суарес 862 сыгранных матча за клубную карьеру и 562 забитых мяча. За сборную Уругвая Луис прекратил выступления в 2024 – 143 поединка и 69 голов.

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Луис Суарес завершение карьеры Барселона Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков Источник: AS
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