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Лига Европы
03 июля 2025, 04:15 | Обновлено 03 июля 2025, 04:26
77
0

Шахтер приглашает поддержать команду в Финляндии. Сколько стоят билеты?

Стоимость пропуска на матч Лиги Европы против Ильвеса составляет 25 евро

03 июля 2025, 04:15 | Обновлено 03 июля 2025, 04:26
77
0
Шахтер приглашает поддержать команду в Финляндии. Сколько стоят билеты?
ФК Шахтер

17 июля в Финляндии состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы «Ильвес» – «Шахтер».

Поединок пройдет на Tammelan Stadion и начнется в 19:00 по местному времени.

Купить билеты на эту игру можно по ссылке. Стоимость билета – 25 евро. Гостевые секторы – В6 и В7.

После оплаты заказа на сайте партнера электронные билеты в формате pdf будут отправлены на электронную почту, указанную при регистрации.

В клубе обращают внимание: наличие ID/паспорта на стадионе обязательно; все габаритные вещи, включая рюкзаки, лучше оставить в отеле, так как на стадион с чемоданами/рюкзаками вход запрещен; повторный проход на стадион запрещен; обмен или возврат билета невозможен.

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билеты Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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