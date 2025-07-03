Шахтер приглашает поддержать команду в Финляндии. Сколько стоят билеты?
Стоимость пропуска на матч Лиги Европы против Ильвеса составляет 25 евро
17 июля в Финляндии состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы «Ильвес» – «Шахтер».
Поединок пройдет на Tammelan Stadion и начнется в 19:00 по местному времени.
Купить билеты на эту игру можно по ссылке. Стоимость билета – 25 евро. Гостевые секторы – В6 и В7.
После оплаты заказа на сайте партнера электронные билеты в формате pdf будут отправлены на электронную почту, указанную при регистрации.
В клубе обращают внимание: наличие ID/паспорта на стадионе обязательно; все габаритные вещи, включая рюкзаки, лучше оставить в отеле, так как на стадион с чемоданами/рюкзаками вход запрещен; повторный проход на стадион запрещен; обмен или возврат билета невозможен.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может стать игроком «Ювентуса»
Фаворитом на трофей является «Челси»