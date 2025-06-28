Стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы между Шахтером и Ильвесом
Поединок пройдет 10 июля в 20:00 в Любляне, столице Словении
Матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы «Шахтер» – «Ильвес» состоится в Любляне, столице Словении.
Футбольный клуб «Шахтер» приглашает болельщиков на первую домашнюю игру «горняков» в новом евросезоне.
Поединок Лиги Европы состоится 10 июля на стадионе Стожице в Любляне (Словения) и начнется в 20:00 по местному времени.
Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба. Начальные цены: общая категория – 12 евро, VIP-категория – 80 евро.
Зарегистрированные болельщики и владельцы абонементов ФК «Шахтер» и ФК «Олимпия» Любляна получат скидку 20% по промо-коду. Один болельщик может приобрести до 4 билетов.
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