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Лига Европы
28 июня 2025, 02:59 | Обновлено 28 июня 2025, 03:28
28
0

Стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы между Шахтером и Ильвесом

Поединок пройдет 10 июля в 20:00 в Любляне, столице Словении

28 июня 2025, 02:59 | Обновлено 28 июня 2025, 03:28
28
0
Стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы между Шахтером и Ильвесом
ФК Шахтер

Матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы «Шахтер» – «Ильвес» состоится в Любляне, столице Словении.

Футбольный клуб «Шахтер» приглашает болельщиков на первую домашнюю игру «горняков» в новом евросезоне.

Поединок Лиги Европы состоится 10 июля на стадионе Стожице в Любляне (Словения) и начнется в 20:00 по местному времени.

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба. Начальные цены: общая категория – 12 евро, VIP-категория – 80 евро.

Зарегистрированные болельщики и владельцы абонементов ФК «Шахтер» и ФК «Олимпия» Любляна получат скидку 20% по промо-коду. Один болельщик может приобрести до 4 билетов.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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