Стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы между Шахтером и Ильвесом

Матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы «Шахтер» – «Ильвес» состоится в Любляне, столице Словении.

Футбольный клуб «Шахтер» приглашает болельщиков на первую домашнюю игру «горняков» в новом евросезоне.

Поединок Лиги Европы состоится 10 июля на стадионе Стожице в Любляне (Словения) и начнется в 20:00 по местному времени.

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба. Начальные цены: общая категория – 12 евро, VIP-категория – 80 евро.

Зарегистрированные болельщики и владельцы абонементов ФК «Шахтер» и ФК «Олимпия» Любляна получат скидку 20% по промо-коду. Один болельщик может приобрести до 4 билетов.