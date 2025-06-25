В УЕФА подтвердили стадион, на котором Шахтер будет принимать Ильвес в ЛЕ

В УЕФА официально определили место проведения первого матча квалификации Лиги Европы с участием донецкого «Шахтера».

Команда Арды Турана начнет свой еврокубковый путь 10 июля матчем против финского «Ильвеса».

Игра состоится в Любляне, столице Словении, на стадионе «Стожице», который вмещает около 16 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Домашней ареной для поединка станет стадион местной «Олимпии», действующего чемпиона Словении, который уже имеет опыт приема еврокубковых матчей.

Чтобы пробиться в групповую стадию Лиги Европы, «горнякам» нужно преодолеть 4 раунда квалификации. В случае поражения команда продолжит выступления в Лиге конференций.

Матч против «Ильвеса» станет первой официальной игрой «Шахтера» в сезоне 2025/26.