В УЕФА подтвердили стадион, на котором Шахтер будет принимать Ильвес в ЛЕ
Местом поединка 1-го раунда Лиги Европы станет стадион Стожице в Любляне
В УЕФА официально определили место проведения первого матча квалификации Лиги Европы с участием донецкого «Шахтера».
Команда Арды Турана начнет свой еврокубковый путь 10 июля матчем против финского «Ильвеса».
Игра состоится в Любляне, столице Словении, на стадионе «Стожице», который вмещает около 16 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Домашней ареной для поединка станет стадион местной «Олимпии», действующего чемпиона Словении, который уже имеет опыт приема еврокубковых матчей.
Чтобы пробиться в групповую стадию Лиги Европы, «горнякам» нужно преодолеть 4 раунда квалификации. В случае поражения команда продолжит выступления в Лиге конференций.
Матч против «Ильвеса» станет первой официальной игрой «Шахтера» в сезоне 2025/26.
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