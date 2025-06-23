Шахтер сообщил время начала матчей Лиги Европы с финским Ильвесом

Стало известна время начала первых двух матчей донецкого Шахтера в евросезоне 2025/26.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы Шахтер встретится с финским Ильвесом. Первый матч пройдет 10 июля в 21:00 на условно домашней арене горняков, а ответная игра – 17 июля в 19:00 в Финляндии.

Эти поединки будут транслироваться на платформе UPL.TV. Информация о месте проведения домашней игры и старте продажи билетов будет опубликована позже.

В случае прохода дальше – горняков ожидает турецкий Бешикташ во втором раунде квалификации Лиги Европы. Эти матчи запланированы на 24 и 31 июля, первая игра – на выезде.

В случае поражения от Ильвеса Шахтера ждет противостояние с командой АЗ Алкмаар из Нидерландов во втором раунде квалификации Лиги конференций (24 и 31 июля).