Стало известно, где будут показаны матчи Шахтера в квалификации еврокубков

Все квалификационные матчи донецкого Шахтера в евросезоне 2025/26 будут транслироваться на платформе UPL.TV.

Зрителей ожидают прямые эфиры и студии перед матчами, в перерыве и после финального свистка.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы Шахтер встретится с финским Ильвесом. Первый матч пройдет 10 июля на условно домашней арене горняков, а ответная игра – 17 июля в Финляндии.

В случае прохода дальше, горняков ожидает Бешикташ (Турция) во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Эти матчи запланированы на 24 и 31 июля, первая игра – на выезде.

В случае поражения от Ильвеса Шахтера ждет противостояние с командой АЗ Алкмаар из Нидерландов во втором раунде квалификации Лиги конференций.