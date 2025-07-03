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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 01:41 | Обновлено 03 июля 2025, 02:13
66
0

Два варианта или же бутсы на гвоздь. Экс-капитан Вереса пока не определился

Руслан Степанюк имеет предложения от ЛНЗ и Зари

03 июля 2025, 01:41 | Обновлено 03 июля 2025, 02:13
66
0
Два варианта или же бутсы на гвоздь. Экс-капитан Вереса пока не определился
ФК Верес. Руслан Степанюк

33-летний нападающий Руслан Степанюк до сих пор не определился со своим футбольным будущим, и он может вовсе повесить бутсы на гвоздь.

У опытного форварда, бывшего капитана «Вереса», осталось два варианта продолжения карьеры.

Степанюк взял паузу до начала июля, чтобы спокойно взвесить решение. У него есть два конкретных предложения: от черкасского ЛНЗ и луганской «Зари».

По финансовым и личным условиям лучшее предложение сделал черкасский ЛНЗ. Однако на данный момент команда Виталия Пономарева уже не ищет четвертого нападающего.

Луганская «Заря» привлекает Руслана возможностью снова поработать с бывшим наставником – Виктором Скрипником. Именно под его руководством Степанюк провел один из самых ярких периодов своей карьеры (в «Ворскле»).

На данный момент Степанюк еще не согласился ни на одно из предложений и всерьез задумывается о возможном завершении карьеры.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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