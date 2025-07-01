ЛНЗ подпишет форварда, который был лидером другого клуба УПЛ

Черкасский ЛНЗ таки усилит линию атаки, подписав опытного украинского форварда Руслана Степанюка, последним клубом которого был ровенский «Верес».

Как стало известно Sport.ua, 33-летний форвард принял решение продолжить карьеру в расположении «фиолетовых». Стороны согласовали все детали контракта. Ожидается, что соглашение между футболистом и клубом будет подписано на один год.

В составе Вереса нападающий в прошлом сезоне сыграл 31 матч в чемпионате и Кубке Украины, в 24 из них выводил команду на поле с капитанской повязкой. Отличился 6 забитыми мячами и отдал 2 результативные передачи.

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