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  4. ЛНЗ подпишет форварда, который был лидером другого клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 14:03 |
829
0

ЛНЗ подпишет форварда, который был лидером другого клуба УПЛ

Руслан Степанюк станет игроком черкасского клуба

01 июля 2025, 14:03 |
829
0
ЛНЗ подпишет форварда, который был лидером другого клуба УПЛ
НК Верес. Руслан Степанюк

Черкасский ЛНЗ таки усилит линию атаки, подписав опытного украинского форварда Руслана Степанюка, последним клубом которого был ровенский «Верес».

Как стало известно Sport.ua, 33-летний форвард принял решение продолжить карьеру в расположении «фиолетовых». Стороны согласовали все детали контракта. Ожидается, что соглашение между футболистом и клубом будет подписано на один год.

В составе Вереса нападающий в прошлом сезоне сыграл 31 матч в чемпионате и Кубке Украины, в 24 из них выводил команду на поле с капитанской повязкой. Отличился 6 забитыми мячами и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Пономарев рассказал, доволен ли селекционной работой ЛНЗ

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Руслан Степанюк ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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