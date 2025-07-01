НАУМЕЦ: «Новость об окончании сотрудничества с ЛНЗ я увидел в Instagram»

На днях украинский вингер Владислав Наумец, покинувший расположение ЛНЗ, получив статус свободного агента, перебрался в казахстанский Ордабасы.

Владислав дал эксклюзивный комментарий Sport.ua, где объяснил, почему выбрал именно вариант с казахстанским клубом и рассказал, как узнал завершение сотрудничества с черкасским ЛНЗ.

– Владислав, поздравляю с переходом в «Ордабасы». Почему решил избрать именно этот вариант продолжения карьеры?

– Спасибо за приветствие. По-моему, «Ордабасы» – амбициозная команда, которая всегда ставит перед собой большие цели. Буквально два года тому назад они стали чемпионами Казахстана. Сейчас эта команда сыграет в квалификации Лиги конференций, а я еще не играл в еврокубках – очень хотят проявить себя на этом уровне.

– СМИ писали о вариантах в Украине, в частности – Буковина? Правда? Какие еще варианты были из УПЛ?

– Да, правда. Представители «Буковины» выходили на моего агента... они разговаривали, но не дошли до конкретики. Официального предложения так и не было.

– В свое время тебя признали лучшим игроком ЛНЗ, но потом ты все чаще оставался на скамейке запасных. В какой момент ты утратил доверие тренера и почему?

– Первый сезон в ЛНЗ показался для меня довольно неплохим, ведь я стал самым результативным игроком команды в том сезоне (2023/24, ред.). В следующем сезоне уже пришел другой тренер... Хотя мне и говорили, что на меня рассчитывают, но пришел другой тренер (Андрес Карраско, и).

От себя я делал все возможное, чтобы играть, но отсутствие игровой практики – решение тренера. В футболе очень важным фактором есть желание тренера видеть игрока в команде и доверять ему. Это один из важнейших факторов.

ФК Ордабасы. Владислав Наумец

– Хаос с частой сменой тренеров в ЛНЗ. Как это отразилось на игроках команды?

– Если так часто менять тренеров, как команда может стабильно играть и показывать результат? Естественно, это отражалось на команде. Сначала ты играешь в один футбол, потом в другой... За полгода невозможно построить команду, которая будет показывать стабильную игру и результат. Я считаю, что для того, чтобы показывать достойную игру нужно время. Потому, частые изменения в тренерском штабе действительно влияли на команду.

– Ты стал одним из 8 футболистов, с кем попрощался ЛНЗ этим летом! Как тебе объяснили не продление контракта, или ты сам не хотел его продлевать?

– Еще до завершения прошлого сезона я встречался с новым генеральным директором «фиолетовых» (Василием Каюком, – ред.). Были разговоры, но никакой конкретики по продолжению сотрудничества не было. Мне никто не позвонил по телефону и никто не сообщил, что со мной прощаются. Новость о завершении сотрудничества с ЛНЗ я увидел на странице в Instagram.

Я благодарен болельщикам. Они всегда были с нами рядом и всегда поддерживали, несмотря на результаты. Они всегда поддерживали команду. Это важно.