ФОТО. Звездный футболист решил бросить возлюбленную из-за трансфера

Виктор Дьекереш, как сообщается, завершил отношения с португальской актрисой Инес Агияр, готовясь покинуть «Спортинг» Лиссабон этим летом.

По информации португальского издания TV Guia, разрыв произошёл до того, как Дьекереш уехал в отпуск на Миконос, в то время как Агияр отдельно отдыхала на Форментере.

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Шведский нападающий принял решение, потому что «не хочет ничего, что связывало бы его с Португалией», что свидетельствует о его намерении покинуть «Спортинг».

«Вот в чем разница между игроками, которые действительно хотят сосредоточиться, и теми, кто этого не хочет», – пишут болельщики в комментариях к новости.

Напомним, что фаворитом на подписание Виктора считается лондонский «Арсенал».