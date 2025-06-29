ФОТО. Где и как отдыхает Виктор Дьекереш. Его хотят Арсенал и МЮ

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш отдыхает на греческом Миконосе на фоне слухов о возможном переходе в АПЛ.

В соцсетях он опубликовал фото с яхты, где проводит время с друзьями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

По информации СМИ, Дьекереш сообщил президенту клуба Фредерику Варандушу, что хочет перейти в «Арсенал». Ранее стороны якобы договорились про сумму около 70 млн евро, но сейчас «Спортинг» требует 100 млн.

Варандуш обвинил представителей игрока в шантаже. Форвард угрожает не возвращаться в Лиссабон, если трансфер сорвётся. Параллельно «Арсенал» также рассматривает вариант с Беньямином Шешко из «РБ Лейпциг», но переговоры усложняются из-за жёсткой позиции немецкого клуба.