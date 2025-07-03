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  4. Тибо КУРТУА: «Я такого раньше никогда не видел. Это кошмар для вратаря»
Испания
03 июля 2025, 23:58 | Обновлено 04 июля 2025, 00:37
914
2

Тибо КУРТУА: «Я такого раньше никогда не видел. Это кошмар для вратаря»

Бельгийский вратарь – о Тренте Александре-Арнольде

03 июля 2025, 23:58 | Обновлено 04 июля 2025, 00:37
914
2
Тибо КУРТУА: «Я такого раньше никогда не видел. Это кошмар для вратаря»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался об игре звездного новичка «бланкос» Трента Александра-Арнольда.

«То, что показывает Трент Александер-Арнольд на тренировках в исполнении стандартов – это что-то совсем на другом уровне. Я раньше такого исполнения никогда не видел, это что-то новое.

Вратарям с таким исполнением очень трудно, это невероятный уровень, ужас для вратарей», – сказал Куртуа.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался об уровне клубного чемпионата мира по футболу, который проходит на полях США.

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Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: ESPN
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Комментарии 2
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Wlad West
А куда делся мой коммент про штрафніе Лобана и Серебра?
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0
ona_proigraet
для першого воротаря світу трохи дивне висловлювання )
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0
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