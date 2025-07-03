Тибо КУРТУА: «Я такого раньше никогда не видел. Это кошмар для вратаря»
Бельгийский вратарь – о Тренте Александре-Арнольде
Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался об игре звездного новичка «бланкос» Трента Александра-Арнольда.
«То, что показывает Трент Александер-Арнольд на тренировках в исполнении стандартов – это что-то совсем на другом уровне. Я раньше такого исполнения никогда не видел, это что-то новое.
Вратарям с таким исполнением очень трудно, это невероятный уровень, ужас для вратарей», – сказал Куртуа.
Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался об уровне клубного чемпионата мира по футболу, который проходит на полях США.
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