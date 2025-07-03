Флик принял решение по звезде Барселоны, у которого космическая зарплата

Главный тренер каталонской «Барселоны» принял решение относительно будущего звездного хавбека Френки де Йонга.

По информации испанских СМИ, Флик провел беседу с Де Йонгом, который серьезно рассматривал уход из клуба этим летом. Тренер убедил голландца остаться в клубе – уже в скором времени он подпишет новый контракт.

Де Йонг зарабатывает в «Барселоне» около 20 миллионов евро в год и по этому показателю уступает в клубе только Левандовски.

Ранее сообщалось, что Де Йонга хотел купить «ПСЖ».