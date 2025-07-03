Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флик принял решение по звезде Барселоны, у которого космическая зарплата
Испания
03 июля 2025, 19:04 | Обновлено 03 июля 2025, 19:08
1202
2

Флик принял решение по звезде Барселоны, у которого космическая зарплата

Тренер убедил Френки де Йонга остаться в клубе

03 июля 2025, 19:04 | Обновлено 03 июля 2025, 19:08
1202
2
Флик принял решение по звезде Барселоны, у которого космическая зарплата
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» принял решение относительно будущего звездного хавбека Френки де Йонга.

По информации испанских СМИ, Флик провел беседу с Де Йонгом, который серьезно рассматривал уход из клуба этим летом. Тренер убедил голландца остаться в клубе – уже в скором времени он подпишет новый контракт.

Де Йонг зарабатывает в «Барселоне» около 20 миллионов евро в год и по этому показателю уступает в клубе только Левандовски.

Ранее сообщалось, что Де Йонга хотел купить «ПСЖ».

По теме:
Прикарпатье продлило нескольких лидеров
«Это невозможно осознать». Реакция футбольного мира на гибель Диогу Жоты
Остается в команде. ЮКСА продлила контракт с ключевым игроком
Френки де Йонг Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший вратарь УПЛ определился, за кого будет играть в следующем сезоне
Футбол | 03 июля 2025, 18:46 1
Лучший вратарь УПЛ определился, за кого будет играть в следующем сезоне
Лучший вратарь УПЛ определился, за кого будет играть в следующем сезоне

Новый сезон Георгий Ермаков начнет в «Маккаби Тель-Авив»

Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Футбол | 03 июля 2025, 07:56 10
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы

Артем может присоединиться к «Милану»

Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Футбол | 03.07.2025, 05:14
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Теннис | 02.07.2025, 22:10
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
ФОТО. Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату и место боя
Бокс | 03.07.2025, 11:43
ФОТО. Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату и место боя
ФОТО. Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату и место боя
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Довіра тренера - вагомий аргумент, щоб залишитися
Ответить
0
Saar
А якще ямаль!??  Із заздрості ще не запив!?? 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
02.07.2025, 19:55 3
Волейбол
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
03.07.2025, 07:35 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
02.07.2025, 15:33 7
Футбол
Назван лучший боксер-супертяж в истории. Сколько украинцев вошло в топ-20?
Назван лучший боксер-супертяж в истории. Сколько украинцев вошло в топ-20?
01.07.2025, 22:43 3
Бокс
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
02.07.2025, 00:23
Футбол
Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист
Стало известно, почему Ярославский отказался финансировать Металлист
01.07.2025, 21:46 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем