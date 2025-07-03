Испания03 июля 2025, 19:04 | Обновлено 03 июля 2025, 19:08
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Флик принял решение по звезде Барселоны, у которого космическая зарплата
Тренер убедил Френки де Йонга остаться в клубе
03 июля 2025, 19:04 | Обновлено 03 июля 2025, 19:08
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Главный тренер каталонской «Барселоны» принял решение относительно будущего звездного хавбека Френки де Йонга.
По информации испанских СМИ, Флик провел беседу с Де Йонгом, который серьезно рассматривал уход из клуба этим летом. Тренер убедил голландца остаться в клубе – уже в скором времени он подпишет новый контракт.
Де Йонг зарабатывает в «Барселоне» около 20 миллионов евро в год и по этому показателю уступает в клубе только Левандовски.
Ранее сообщалось, что Де Йонга хотел купить «ПСЖ».
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А якще ямаль!?? Із заздрості ще не запив!??
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