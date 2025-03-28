ПСЖ хочет заплатить €100 млн за резервиста Барсы. У него 2 гола за сезон
Френки де Йонг может сменить клубную прописку
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется нидерландским полузащитником каталонской «Барселоны» Френки де Йонгом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, парижане готовы заплатить за 27-летнего футболиста 100 миллионов евро, чтобы он составил супертрио в центре поля команды вместе с Витиньей и Жоау Невешом.
В сезоне 2024/25 Фрэнки де Йонг провел 30 матчей на клубном уровне (только 13 в основе), отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Ранее «Барселона» определилась с ценой Рональда Араухо.
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