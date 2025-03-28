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  4. ПСЖ хочет заплатить €100 млн за резервиста Барсы. У него 2 гола за сезон
Испания
28 марта 2025, 15:17 |
983
0

ПСЖ хочет заплатить €100 млн за резервиста Барсы. У него 2 гола за сезон

Френки де Йонг может сменить клубную прописку

28 марта 2025, 15:17 |
983
0
ПСЖ хочет заплатить €100 млн за резервиста Барсы. У него 2 гола за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется нидерландским полузащитником каталонской «Барселоны» Френки де Йонгом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане готовы заплатить за 27-летнего футболиста 100 миллионов евро, чтобы он составил супертрио в центре поля команды вместе с Витиньей и Жоау Невешом.

В сезоне 2024/25 Фрэнки де Йонг провел 30 матчей на клубном уровне (только 13 в основе), отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее «Барселона» определилась с ценой Рональда Араухо.

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Френки де Йонг Барселона ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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