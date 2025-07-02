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  4. КЛИЩУК: «В Карпатах меня приняли очень тепло. Мы победили, сыграли на ноль»
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 23:23 | Обновлено 02 июля 2025, 23:41
93
0

КЛИЩУК: «В Карпатах меня приняли очень тепло. Мы победили, сыграли на ноль»

Новичок львовского клуба рассказал о впечатлениях от первого спарринга

02 июля 2025, 23:23 | Обновлено 02 июля 2025, 23:41
93
0
КЛИЩУК: «В Карпатах меня приняли очень тепло. Мы победили, сыграли на ноль»
ФК Карпаты. Андрей Клищук

Голкипер-новичок «Карпат» Андрей Клищук рассказал об адаптации в клубе и прокомментировал первый спарринг против клуба Куликов-Белка (1:0):

«Я очень счастлив стать частью зелено-белой семьи. «Карпаты» – это большой клуб с большой историей, характером и амбициями. Именно здесь я смогу начать новый этап в своей карьере и помочь команде добиваться результата.

Что касается игры – да, это была наша первая игра на первых сборах. Мы победили, сыграли на ноль – это хорошо для команды, когда она не пропускает. Поэтому работаем, движемся дальше. Это всего лишь первый товарищеский матч, впереди – очень сильные соперники в контрольных играх. Так что будем готовиться к сезону.

В команде меня приняли очень тепло. Чувствуется правильная атмосфера, общее стремление добиваться результата.

Еще хочу обратиться к болельщикам. Я хорошо понимаю, насколько вы требовательны и искренне любите этот клуб. Поэтому обещаю: отдам все за «Карпаты» и буду играть с сердцем и характером. Рассчитываю на вашу поддержку, и вместе мы можем достичь многого».

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Андрей Клищук Куликов-Белка товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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