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Англия
02 июля 2025, 23:32 |
784
0

Предложения есть. Клубы АПЛ, Серии А хотят подписать игрока сборной Украины

Арсений Батагов может покинуть Трабзонспор

02 июля 2025, 23:32 |
784
0
Предложения есть. Клубы АПЛ, Серии А хотят подписать игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Турецкий журналист Юнус Эмре Сел рассказал об интересе со стороны других клубов к украинскому защитнику «Трабзонспора» Арсению Батагову.

«По Батагову есть предложения – из Англии и Италии. Сумма, которую «Трабзонспор» ожидает получить за украинца, превышает 15 млн евро», – цитирует турецкого журналиста Sabah Spor.

В сезоне 2024/25 Батагов сыграл на клубном уровне 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Сообщалось, что «Трабзонспор» намерен продать игрока сборной Украины за рекордные деньги.

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Арсений Батагов Трабзонспор чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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