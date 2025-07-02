Предложения есть. Клубы АПЛ, Серии А хотят подписать игрока сборной Украины

Турецкий журналист Юнус Эмре Сел рассказал об интересе со стороны других клубов к украинскому защитнику «Трабзонспора» Арсению Батагову.

«По Батагову есть предложения – из Англии и Италии. Сумма, которую «Трабзонспор» ожидает получить за украинца, превышает 15 млн евро», – цитирует турецкого журналиста Sabah Spor.

В сезоне 2024/25 Батагов сыграл на клубном уровне 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Сообщалось, что «Трабзонспор» намерен продать игрока сборной Украины за рекордные деньги.