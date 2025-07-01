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  4. Трабзонспор намерен продать игрока сборной Украины за рекордные деньги
Турция
01 июля 2025, 08:05 |
1502
0

Трабзонспор намерен продать игрока сборной Украины за рекордные деньги

Арсений Батагов может покинуть чемпионат Турции за двадцать млн евро

01 июля 2025, 08:05 |
1502
0
Трабзонспор намерен продать игрока сборной Украины за рекордные деньги
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов может покинуть Суперлигу во время трансферного окна.

Изначально, руководство клуба не планировало отпускать 23-летнего футболиста, но из-за высокого интереса изменило свое мнение. Президент «сине-бордовых» Эртугрул Доган сообщил, что в услугах украинца заинтересованы клубы из Франции, Италии и Англии.

«Трабзонспор» тщательно рассмотрит все предложения о трансфере, но не намерен спешить. В клубе считают, что Батагов станет одним из лидеров команды в новом сезоне, поэтому ждут привлекательных финансовых предложений.

Накануне стало известно, что один из претендентов увеличил сумму и готов отдать 15 млн евро вместо десяти, которые предлагал ранее. Президент Доган отказался называть имя команды, с которой ведет переговоры, но сообщил, что и второй запрос был отклонен.

«Трабзонспор» готов отпустить Батагова за 20 млн евро, что сделает его трансфер рекордным в истории клуба. Летом 2019 года уход полузащитника Юсуфа Языджи в «Лилль» принес 18,5 млн евро. Доган уверен, что Батагов сможет побить этот рекорд.

В сезоне 2024/25 защитник провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Арсения с турецким клубом истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 4,5 млн евро.

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Николай Титюк Источник: beIN Sports
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