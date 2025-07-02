ФОТО. Судаков получил приз лучшему игроку месяца в Шахтере

Хавбек Шахтера Георгий Судаков получил клубную награду MVP мая 2025 года.

Награда досталась лучшему игроку месяца по версии болельщиков.

В мае Георгий Судаков отметился голевым дублем в победном матче УПЛ с «Ингульцом» (4:1).

Также хавбек помог «Шахтеру» в финале «Динамо» завоевать 15-й в истории клуба Кубок Украины.

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