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  4. ФОТО. Судаков получил приз лучшему игроку месяца в Шахтере
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 22:59 | Обновлено 02 июля 2025, 23:17
98
0

ФОТО. Судаков получил приз лучшему игроку месяца в Шахтере

Хавбек победил в опросе болельщиков за май 2025 года

02 июля 2025, 22:59 | Обновлено 02 июля 2025, 23:17
98
0
ФОТО. Судаков получил приз лучшему игроку месяца в Шахтере
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Хавбек Шахтера Георгий Судаков получил клубную награду MVP мая 2025 года.

Награда досталась лучшему игроку месяца по версии болельщиков.

В мае Георгий Судаков отметился голевым дублем в победном матче УПЛ с «Ингульцом» (4:1).

Также хавбек помог «Шахтеру» в финале «Динамо» завоевать 15-й в истории клуба Кубок Украины.

ФОТО. Судаков получил приз лучшему игроку месяца в Шахтере

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фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Георгий Судаков лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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