Украина. Премьер лига02 июля 2025, 22:59 | Обновлено 02 июля 2025, 23:17
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ФОТО. Судаков получил приз лучшему игроку месяца в Шахтере
Хавбек победил в опросе болельщиков за май 2025 года
02 июля 2025, 22:59 | Обновлено 02 июля 2025, 23:17
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Хавбек Шахтера Георгий Судаков получил клубную награду MVP мая 2025 года.
Награда досталась лучшему игроку месяца по версии болельщиков.
В мае Георгий Судаков отметился голевым дублем в победном матче УПЛ с «Ингульцом» (4:1).
Также хавбек помог «Шахтеру» в финале «Динамо» завоевать 15-й в истории клуба Кубок Украины.
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ФОТО. Судаков получил приз лучшему игроку месяца в Шахтере
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