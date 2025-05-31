Назван лучший игрок донецкого Шахтера в мае 2025 года

Полузащитник Георгий Судаков стал лучшим игроком «Шахтера» в мае 2025 года. Это было определено по результатам опроса болельщиков команды горняков.

За Судакова отдали свои голоса 5137 болельщиков (61%). Второе место по результатам голосования занял еще один полузащитник – Артем Бондаренко (1562 голоса).

Далее в рейтинге расположились бразилец Невертон (1159) и защитник Валерий Бондарь (552). Всего в голосовании приняли участие 8410 пользователей клубных соцсетей.

В мае Георгий Судаков отметился голевым дублем в победном матче УПЛ против «Ингульца» (4:1), а также помог «Шахтеру» в финале с «Динамо» завоевать 15-й в истории клуба Кубок Украины.