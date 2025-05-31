В УПЛ назвали номинантов на лучшего игрока и тренера в мае 2025 года
Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков
Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.
Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.
В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 6 клубов – Шахтер, Александрия, Полесье, Карпаты, Колос, Оболонь.
Кандидаты на звание: Лучший игрок мая
- Факундо Батиста (Полесье Житомир)
- Артем Бондаренко (Шахтер Донецк)
- Амбросий Чачуа (Карпаты Львов)
- Теди Цара (Александрия)
Претенденты на звание: Лучший тренер мая
- Сергей Шищенко (Оболонь Киев)
- Александр Максимов (Полесье Житомир)
- Руслан Костышин (Колос Ковалевка)
- Руслан Ротань (Александрия)
Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 3 июня.
Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в мае 2025 года
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