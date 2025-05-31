В УПЛ назвали номинантов на лучшего игрока и тренера в мае 2025 года

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.

Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 6 клубов – Шахтер, Александрия, Полесье, Карпаты, Колос, Оболонь.

Кандидаты на звание: Лучший игрок мая

Факундо Батиста (Полесье Житомир)

Артем Бондаренко (Шахтер Донецк)

Амбросий Чачуа (Карпаты Львов)

Теди Цара (Александрия)

Претенденты на звание: Лучший тренер мая

Сергей Шищенко (Оболонь Киев)

Александр Максимов (Полесье Житомир)

Руслан Костышин (Колос Ковалевка)

Руслан Ротань (Александрия)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 3 июня.

Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в мае 2025 года