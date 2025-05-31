Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УПЛ назвали номинантов на лучшего игрока и тренера в мае 2025 года
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 03:15 | Обновлено 31 мая 2025, 03:22
103
0

В УПЛ назвали номинантов на лучшего игрока и тренера в мае 2025 года

Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков

31 мая 2025, 03:15 | Обновлено 31 мая 2025, 03:22
103
0
В УПЛ назвали номинантов на лучшего игрока и тренера в мае 2025 года
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.

Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 6 клубов – Шахтер, Александрия, Полесье, Карпаты, Колос, Оболонь.

Кандидаты на звание: Лучший игрок мая

  • Факундо Батиста (Полесье Житомир)
  • Артем Бондаренко (Шахтер Донецк)
  • Амбросий Чачуа (Карпаты Львов)
  • Теди Цара (Александрия)

Претенденты на звание: Лучший тренер мая

  • Сергей Шищенко (Оболонь Киев)
  • Александр Максимов (Полесье Житомир)
  • Руслан Костышин (Колос Ковалевка)
  • Руслан Ротань (Александрия)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 3 июня.

Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в мае 2025 года

По теме:
Кривбасс 31 мая представит нового главного тренера, уже известно его имя
Если футбол на паузе. Игрок Оболони рассказал, зачем открыл свой магазин
КРАВЧЕНКО: «Судейство стало лучше. Раньше Александрии не дали бы 2-е место»
лучший игрок лучший тренер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Амбросий Чачуа Факундо Батиста Артем Бондаренко Теди Цара Александрия Шахтер Донецк Полесье Житомир Карпаты Львов Колос Ковалевка Оболонь Киев
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 30 мая 2025, 15:25 3
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Бернарда Пера. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Поединок 1/16 финала состоится 30 мая и начнется не ранее 17:30 по Киеву

Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Бокс | 30 мая 2025, 09:22 9
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»

Ярмак раскритиковал Ломаченко

Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Теннис | 30.05.2025, 23:28
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Футбол | 31.05.2025, 04:27
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с игроком, который выиграл 13 трофеев в клубе
Футбол | 30.05.2025, 22:11
ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с игроком, который выиграл 13 трофеев в клубе
ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с игроком, который выиграл 13 трофеев в клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
29.05.2025, 12:59 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
29.05.2025, 15:41 6
Другие виды
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
29.05.2025, 12:37
Футбол
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
30.05.2025, 02:50
Бокс
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 6
Футбол
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
29.05.2025, 00:20 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем