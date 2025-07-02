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  4. ВИДЕО. Анхель Торрес рассказал о первых впечатлениях и адаптации в Динамо
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 22:45 | Обновлено 02 июля 2025, 23:04
704
0

ВИДЕО. Анхель Торрес рассказал о первых впечатлениях и адаптации в Динамо

Форвард киевского Динамо дал интервью во время сборов в Австрии

02 июля 2025, 22:45 | Обновлено 02 июля 2025, 23:04
704
0
ВИДЕО. Анхель Торрес рассказал о первых впечатлениях и адаптации в Динамо
ФК Динамо. Анхель Торрес

Форвард киевского Динамо Анхель Торрес стал героем второго выпуска клубной рубрики Нога в ногу.

Видеоинтервью записано во время летнего сборов команды в Австрии для подготовки к сезону 2025/26.

Колумбийский легионер, недавно присоединившийся к бело-синим, поделился первыми впечатлениями от пребывания в клубе, рассказал об атмосфере в раздевалке, собственных целях и уровне конкуренции в команде.

ВИДЕО. Анхель Торрес рассказал о первых впечатлениях и адаптации в Динамо

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Анхель Торрес видео
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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