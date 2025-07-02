Украина. Премьер лига02 июля 2025, 22:45 | Обновлено 02 июля 2025, 23:04
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ВИДЕО. Анхель Торрес рассказал о первых впечатлениях и адаптации в Динамо
Форвард киевского Динамо дал интервью во время сборов в Австрии
02 июля 2025, 22:45 | Обновлено 02 июля 2025, 23:04
704
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Форвард киевского Динамо Анхель Торрес стал героем второго выпуска клубной рубрики Нога в ногу.
Видеоинтервью записано во время летнего сборов команды в Австрии для подготовки к сезону 2025/26.
Колумбийский легионер, недавно присоединившийся к бело-синим, поделился первыми впечатлениями от пребывания в клубе, рассказал об атмосфере в раздевалке, собственных целях и уровне конкуренции в команде.
ВИДЕО. Анхель Торрес рассказал о первых впечатлениях и адаптации в Динамо
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