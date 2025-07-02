Форвард киевского Динамо Анхель Торрес стал героем второго выпуска клубной рубрики Нога в ногу.

Видеоинтервью записано во время летнего сборов команды в Австрии для подготовки к сезону 2025/26.

Колумбийский легионер, недавно присоединившийся к бело-синим, поделился первыми впечатлениями от пребывания в клубе, рассказал об атмосфере в раздевалке, собственных целях и уровне конкуренции в команде.

ВИДЕО. Анхель Торрес рассказал о первых впечатлениях и адаптации в Динамо