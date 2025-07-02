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  4. «Хорошее начало». Анхель Торрес – о подготовке к новому сезону
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 11:08 |
204
0

«Хорошее начало». Анхель Торрес – о подготовке к новому сезону

Колумбийский вингер дал несколько комментариев относительно будущего сезона и подготовки к нему

02 июля 2025, 11:08 |
204
0
«Хорошее начало». Анхель Торрес – о подготовке к новому сезону
ФК Динамо Киев. Анхель Торрс

Колумбийский вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес рассказал о подготовке к сезону и своих ожиданиях от предстоящей кампании:

– Это мой первый сбор с «Динамо», я чувствую себя хорошо. У нас напряженная работа, считаю, это хорошее начало.

Вы пришли в «Динамо» в мае, в матчах еще не участвовали, но в заявку попадали. Как прошел период адаптации?

– Хотя я присоединился к команде в конце прошлого сезона, рассчитывал, что буду играть уже со следующего. Надеюсь хорошо поработать во время предсезонной подготовки, чтобы помочь команде во всех турнирах, в которых она будет участвовать, и вскоре дебютировать.

Когда вы перешли в «Динамо», на клубной эмблеме еще было две звездочки, а теперь уже три. Чувствуете, что находитесь в команде в исторический для нее момент?

– Да, думаю, я пришел в хороший момент и очень рад этому. Повторюсь, я надеюсь помочь «Динамо» и быть полезным. На мой взгляд, три звезды выглядят очень красиво.

Чего ожидаете именно от этих сборов? В каких компонентах вам нужно добавить?

– Надеюсь улучшить свою физическую форму, ведь я вернулся в футбол почти после годичного перерыва. А также добавить в дриблинг и качество фланговых передач. Эти качества у меня, конечно, есть, но их можно совершенствовать. Работаю над этим на тренировках каждый день.

Впереди новый сезон и выступления в Лиге чемпионов в частности. Чего ожидаете от следующего футбольного года?

– Да, начало нового сезона приближается, с нетерпением жду его, считаю, что все турниры очень важны для нас. Конечно, хочется пройти квалификацию и провести хороший сезон в Лиге чемпионов, а также снова стать чемпионом Украины и в целом выиграть все трофеи. Мы много работаем для этого во время летних сборов.

Ранее сообщалось о том, что Динамо нашло новый клуб для защитника.

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Анхель Торрес Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
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