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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 21:57 | Обновлено 02 июля 2025, 22:16
89
0

УПЛ поздравила Верес с 10-й годовщиной возрождения клуба

В адрес клуба из Ровно поступили поздравления

02 июля 2025, 21:57 | Обновлено 02 июля 2025, 22:16
89
0
УПЛ поздравила Верес с 10-й годовщиной возрождения клуба
УПЛ. ФК Верес

Украинская Премьер-лига поздравила клуб Верес Ровно с 10-й годовщиной возрождения клуба (2 июля 2015 года).

Официальное поздравление Вереса от УПЛ

Дорогие друзья. Украинская Премьер-лига искренне поздравляет вас с 10-й годовщиной возрождения клуба.

«Верес» – это гордость Ровенской области и один из самых ярких клубов украинского футбола. После непростого периода «Верес» не просто вернулся в профессиональный футбол, а уверенно заявил о себе.

«Верес» – это пример того, как благодаря общему делу игроков, тренеров, руководства, болельщиков и всей общины можно не только возродиться, но и двигаться вперед, закладывая новую историю.

Украинская Премьер-лига искренне благодарит каждого, кто стоит за этим успехом: футболистов и тренерский штаб, руководство и администрацию клуба, работников инфраструктуры, партнеров, волонтеров и, конечно же, преданных болельщиков. Вы – настоящее сердце «Вереса».

Желаем новых побед, стабильности, развития академии, ярких матчей и вдохновения для дальнейших достижений.

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Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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