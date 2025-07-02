УПЛ поздравила Верес с 10-й годовщиной возрождения клуба
В адрес клуба из Ровно поступили поздравления
Украинская Премьер-лига поздравила клуб Верес Ровно с 10-й годовщиной возрождения клуба (2 июля 2015 года).
Официальное поздравление Вереса от УПЛ
Дорогие друзья. Украинская Премьер-лига искренне поздравляет вас с 10-й годовщиной возрождения клуба.
«Верес» – это гордость Ровенской области и один из самых ярких клубов украинского футбола. После непростого периода «Верес» не просто вернулся в профессиональный футбол, а уверенно заявил о себе.
«Верес» – это пример того, как благодаря общему делу игроков, тренеров, руководства, болельщиков и всей общины можно не только возродиться, но и двигаться вперед, закладывая новую историю.
Украинская Премьер-лига искренне благодарит каждого, кто стоит за этим успехом: футболистов и тренерский штаб, руководство и администрацию клуба, работников инфраструктуры, партнеров, волонтеров и, конечно же, преданных болельщиков. Вы – настоящее сердце «Вереса».
Желаем новых побед, стабильности, развития академии, ярких матчей и вдохновения для дальнейших достижений.
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