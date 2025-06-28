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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 03:15 | Обновлено 28 июня 2025, 04:00
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0

Украинская Премьер-лига поздравила Эпицентр с днем основания

Обнародован текст поздравления для клуба-новичка УПЛ

28 июня 2025, 03:15 | Обновлено 28 июня 2025, 04:00
12
0
Украинская Премьер-лига поздравила Эпицентр с днем основания
УПЛ. ФК Эпицентр

Украинская Премьер-лига направила поздравление футбольному клубу «Эпицентр» с днем основания (27 июня 2020 года).

Официальное поздравление от УПЛ в адрес «Эпицентра»

Украинская Премьер-лига искренне поздравляет вас с днем основания клуба.

Уверенный путь ФК «Эпицентр» в УПЛ является свидетельством настойчивости и профессионализма, а также примером для многих клубов. Три сезона подряд команда улучшала свои результаты в Первой лиге: 2022/23 – 6-е место, 2023/24 – 4-е место и участие в переходных матчах за выход в УПЛ, 2024/25 – прямой выход в УПЛ.

Впервые за многие годы представитель Хмельницкой области снова пробился в элитный дивизион чемпионата Украины. Верим, что дебют в Премьер-лиге – это только начало больших достижений ФК «Эпицентр».

Желаем новых спортивных побед, вдохновения и развития. Пусть каждый следующий год приносит еще больше ярких моментов в вашу историю.

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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