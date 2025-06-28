Украинская Премьер-лига поздравила Эпицентр с днем основания

Украинская Премьер-лига направила поздравление футбольному клубу «Эпицентр» с днем основания (27 июня 2020 года).

Официальное поздравление от УПЛ в адрес «Эпицентра»

Украинская Премьер-лига искренне поздравляет вас с днем основания клуба.

Уверенный путь ФК «Эпицентр» в УПЛ является свидетельством настойчивости и профессионализма, а также примером для многих клубов. Три сезона подряд команда улучшала свои результаты в Первой лиге: 2022/23 – 6-е место, 2023/24 – 4-е место и участие в переходных матчах за выход в УПЛ, 2024/25 – прямой выход в УПЛ.

Впервые за многие годы представитель Хмельницкой области снова пробился в элитный дивизион чемпионата Украины. Верим, что дебют в Премьер-лиге – это только начало больших достижений ФК «Эпицентр».

Желаем новых спортивных побед, вдохновения и развития. Пусть каждый следующий год приносит еще больше ярких моментов в вашу историю.