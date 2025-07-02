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Украина. Вторая лига
02 июля 2025, 21:17 | Обновлено 02 июля 2025, 21:56
327
0

Иностранный тренер возглавил клуб Второй лиги. Он известен по Ворскле

Йован Маркоски подписал контракт с клубом Горняк-Спорт

02 июля 2025, 21:17 | Обновлено 02 июля 2025, 21:56
327
0
Иностранный тренер возглавил клуб Второй лиги. Он известен по Ворскле
Йован Маркоски

Команду Второй лиги «Горняк-Спорт» впервые будет тренировать иностранный специалист.

2 июля футболистам был представлен новый главный тренер – 45-летний серб Йован Маркоски, в прошлом полузащитник «Ворсклы», сообщает журналист Sport.ua.

Планировалось, что Маркоски войдет в тренерский штаб Желько Любеновича, нового наставника полтавской команды. Но, в итоге, Йован оказался в Горишних Плавнях. С клубом «Горняк-Спорт» балканский специалист подписал контракт на один год.

В прошлом сезоне Маркоски возглавлял «Раднички» Обреновац, сербскую команду третьего дивизиона.

Помогать иностранному специалисту будет еще один известный в прошлом игрок «Ворсклы» – Павел Ребенок. Вакантным остается пост тренера вратарей, поскольку Дмитрий Стойко стал одним из ассистентов Любеновича.

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ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный тренер возглавил клуб Второй лиги Украины
Горняк-Спорт Йован Маркоски Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера инсайд Ворскла Полтава Желько Любенович Павел Ребенок Дмитрий Стойко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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