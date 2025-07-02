Иностранный тренер возглавил клуб Второй лиги. Он известен по Ворскле

Команду Второй лиги «Горняк-Спорт» впервые будет тренировать иностранный специалист.

2 июля футболистам был представлен новый главный тренер – 45-летний серб Йован Маркоски, в прошлом полузащитник «Ворсклы», сообщает журналист Sport.ua.

Планировалось, что Маркоски войдет в тренерский штаб Желько Любеновича, нового наставника полтавской команды. Но, в итоге, Йован оказался в Горишних Плавнях. С клубом «Горняк-Спорт» балканский специалист подписал контракт на один год.

В прошлом сезоне Маркоски возглавлял «Раднички» Обреновац, сербскую команду третьего дивизиона.

Помогать иностранному специалисту будет еще один известный в прошлом игрок «Ворсклы» – Павел Ребенок. Вакантным остается пост тренера вратарей, поскольку Дмитрий Стойко стал одним из ассистентов Любеновича.