Иностранный тренер возглавил клуб Второй лиги. Он известен по Ворскле
Йован Маркоски подписал контракт с клубом Горняк-Спорт
Команду Второй лиги «Горняк-Спорт» впервые будет тренировать иностранный специалист.
2 июля футболистам был представлен новый главный тренер – 45-летний серб Йован Маркоски, в прошлом полузащитник «Ворсклы», сообщает журналист Sport.ua.
Планировалось, что Маркоски войдет в тренерский штаб Желько Любеновича, нового наставника полтавской команды. Но, в итоге, Йован оказался в Горишних Плавнях. С клубом «Горняк-Спорт» балканский специалист подписал контракт на один год.
В прошлом сезоне Маркоски возглавлял «Раднички» Обреновац, сербскую команду третьего дивизиона.
Помогать иностранному специалисту будет еще один известный в прошлом игрок «Ворсклы» – Павел Ребенок. Вакантным остается пост тренера вратарей, поскольку Дмитрий Стойко стал одним из ассистентов Любеновича.
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