Определился состав команд, которые будут играть во Второй лиге 2025/26

17 июня в столичном Доме футбола состоялось заседание очередной ХХХІІ Конференции ПФЛ, где собрались делегаты от всех команд-членов ПФЛ, гости из УАФ и профсоюзов, а также представители спортивной общественности.

Встреча прошла под председательством президента Профессиональной футбольной лиги Александра Каденко и при участии почетного гостя – технического директора УАФ Игоря Дедышина.

Участники утвердили формат соревнований Второй лиги 2025/26, состав участников и согласовали день начала турнира.

Формат соревнований среди команд клубов Второй лиги ПФЛ в сезоне 2025/2026:

Команды Второй лиги делятся на две группы («А» и «Б») по территориальному принципу. Чемпионат Украины сезона 2025/26 проводится в три круга – «осень-весна» по круговой системе:

Первые два круга – по одному матчу на своем поле и поле соперника с каждой из команд соответствующей группы.

Третий круг – по одному матчу с каждой из команд соответствующей группы, распределение матчей на своем поле и поле соперника – в зависимости от места, занятого по итогам первых двух кругов.

Прямой выход в Первую лигу – для победителей групп Второй лиги. Запланированы стыковые матчи между командами, которые займут вторые места в группе А и группе Б, и 13 и 14 местами Первой лиги.

Также 1 матч за первое и 1 матч третье место на нейтральном поле. Всего в сезоне запланировано 365 матчей.

Базовый день первого тура Второй лиги сезона 2025/26 – 26 июля 2025 года.

Состав участников чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Второй лиги сезона 2025/2026:

Группа «А»

Буковина-2 (г. Черновцы)

СК Вильхивцы (с. Вильхивцы)

Куликов-Белка (г. Куликов)

Полесье-2 (г. Житомир)

Реал Фарма (г. Одесса)

Нива (г. Винница)

Самбор-Нива-2 (г. Тернополь)

Скала 1911 (г. Стрый)

ФК Ужгород (г. Ужгород)

Атлет (г. Киев)

Группа «Б»

Горняк-Спорт (г. Горишние Плавные)

Диназ (г. Вышгород)

Колос-2 (с. Ковалевка)

Левый Берег-2 (г. Киев)

Локомотив (г. Киев)

Металлург (г. Запорожье)

Александрия-2 (г. Александрия)

Пенуэл (г. Кривой Рог)

ФК Тростянец (г. Тростянец)

ФК Лесное (г. Киев)

Чайка (с. Петропавловская Борщаговка)

Черноморец-2 (г. Одесса)

Ребел (г. Киев)