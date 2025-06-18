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Украина. Вторая лига
18 июня 2025, 09:20 | Обновлено 18 июня 2025, 09:24
205
0

Определился состав команд, которые будут играть во Второй лиге 2025/26

Команды разделили на две группы по территориальному принципу

18 июня 2025, 09:20 | Обновлено 18 июня 2025, 09:24
205
0
Определился состав команд, которые будут играть во Второй лиге 2025/26
ПФЛ

17 июня в столичном Доме футбола состоялось заседание очередной ХХХІІ Конференции ПФЛ, где собрались делегаты от всех команд-членов ПФЛ, гости из УАФ и профсоюзов, а также представители спортивной общественности.

Встреча прошла под председательством президента Профессиональной футбольной лиги Александра Каденко и при участии почетного гостя – технического директора УАФ Игоря Дедышина.

Участники утвердили формат соревнований Второй лиги 2025/26, состав участников и согласовали день начала турнира.

Формат соревнований среди команд клубов Второй лиги ПФЛ в сезоне 2025/2026:

Команды Второй лиги делятся на две группы («А» и «Б») по территориальному принципу. Чемпионат Украины сезона 2025/26 проводится в три круга – «осень-весна» по круговой системе:

  • Первые два круга – по одному матчу на своем поле и поле соперника с каждой из команд соответствующей группы.
  • Третий круг – по одному матчу с каждой из команд соответствующей группы, распределение матчей на своем поле и поле соперника – в зависимости от места, занятого по итогам первых двух кругов.

Прямой выход в Первую лигу – для победителей групп Второй лиги. Запланированы стыковые матчи между командами, которые займут вторые места в группе А и группе Б, и 13 и 14 местами Первой лиги.

Также 1 матч за первое и 1 матч третье место на нейтральном поле. Всего в сезоне запланировано 365 матчей.

Базовый день первого тура Второй лиги сезона 2025/26 – 26 июля 2025 года.

Состав участников чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Второй лиги сезона 2025/2026:

Группа «А»

  • Буковина-2 (г. Черновцы)
  • СК Вильхивцы (с. Вильхивцы)
  • Куликов-Белка (г. Куликов)
  • Полесье-2 (г. Житомир)
  • Реал Фарма (г. Одесса)
  • Нива (г. Винница)
  • Самбор-Нива-2 (г. Тернополь)
  • Скала 1911 (г. Стрый)
  • ФК Ужгород (г. Ужгород)
  • Атлет (г. Киев)

Группа «Б»

  • Горняк-Спорт (г. Горишние Плавные)
  • Диназ (г. Вышгород)
  • Колос-2 (с. Ковалевка)
  • Левый Берег-2 (г. Киев)
  • Локомотив (г. Киев)
  • Металлург (г. Запорожье)
  • Александрия-2 (г. Александрия)
  • Пенуэл (г. Кривой Рог)
  • ФК Тростянец (г. Тростянец)
  • ФК Лесное (г. Киев)
  • Чайка (с. Петропавловская Борщаговка)
  • Черноморец-2 (г. Одесса)
  • Ребел (г. Киев)
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Николай Титюк Источник: ПФЛ
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