Определился состав команд, которые будут играть во Второй лиге 2025/26
Команды разделили на две группы по территориальному принципу
17 июня в столичном Доме футбола состоялось заседание очередной ХХХІІ Конференции ПФЛ, где собрались делегаты от всех команд-членов ПФЛ, гости из УАФ и профсоюзов, а также представители спортивной общественности.
Встреча прошла под председательством президента Профессиональной футбольной лиги Александра Каденко и при участии почетного гостя – технического директора УАФ Игоря Дедышина.
Участники утвердили формат соревнований Второй лиги 2025/26, состав участников и согласовали день начала турнира.
Формат соревнований среди команд клубов Второй лиги ПФЛ в сезоне 2025/2026:
Команды Второй лиги делятся на две группы («А» и «Б») по территориальному принципу. Чемпионат Украины сезона 2025/26 проводится в три круга – «осень-весна» по круговой системе:
- Первые два круга – по одному матчу на своем поле и поле соперника с каждой из команд соответствующей группы.
- Третий круг – по одному матчу с каждой из команд соответствующей группы, распределение матчей на своем поле и поле соперника – в зависимости от места, занятого по итогам первых двух кругов.
Прямой выход в Первую лигу – для победителей групп Второй лиги. Запланированы стыковые матчи между командами, которые займут вторые места в группе А и группе Б, и 13 и 14 местами Первой лиги.
Также 1 матч за первое и 1 матч третье место на нейтральном поле. Всего в сезоне запланировано 365 матчей.
Базовый день первого тура Второй лиги сезона 2025/26 – 26 июля 2025 года.
Состав участников чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Второй лиги сезона 2025/2026:
Группа «А»
- Буковина-2 (г. Черновцы)
- СК Вильхивцы (с. Вильхивцы)
- Куликов-Белка (г. Куликов)
- Полесье-2 (г. Житомир)
- Реал Фарма (г. Одесса)
- Нива (г. Винница)
- Самбор-Нива-2 (г. Тернополь)
- Скала 1911 (г. Стрый)
- ФК Ужгород (г. Ужгород)
- Атлет (г. Киев)
Группа «Б»
- Горняк-Спорт (г. Горишние Плавные)
- Диназ (г. Вышгород)
- Колос-2 (с. Ковалевка)
- Левый Берег-2 (г. Киев)
- Локомотив (г. Киев)
- Металлург (г. Запорожье)
- Александрия-2 (г. Александрия)
- Пенуэл (г. Кривой Рог)
- ФК Тростянец (г. Тростянец)
- ФК Лесное (г. Киев)
- Чайка (с. Петропавловская Борщаговка)
- Черноморец-2 (г. Одесса)
- Ребел (г. Киев)
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