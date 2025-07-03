Виктор Дьокереш выбрал себе новый клуб. Он в шаге от трансфера

27-летний звездный шведский нападающий Виктор Дьокереш принял решение покинуть лиссабонский клуб «Спортинг» – чемпиона Португалии 2024/25.

По информации известного итальянского журналиста Николы Скиры, Дьокереш выбрал себе новый клуб – лондонский «Арсенал». Трансфер в стан «канониров» вышел на финишную прямую.

Виктор уже согласовал условия личного контракта с лондонцами, который будет действовать до лета 2030 года.

В сезоне 2024/25 Дьокереш провел за «Спортинг» 52 матча и забил 54 гола.

Ранее сообщалось, что английский вингер «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе настроен в летнее трансферное окно перебраться в лондонский «Арсенал».