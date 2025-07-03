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  4. Виктор Дьокереш выбрал себе новый клуб. Он в шаге от трансфера
Англия
03 июля 2025, 04:37 |
154
0

Виктор Дьокереш выбрал себе новый клуб. Он в шаге от трансфера

Швед готовится к трансферу в «Арсенал»

03 июля 2025, 04:37 |
154
0
Виктор Дьокереш выбрал себе новый клуб. Он в шаге от трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьокереш

27-летний звездный шведский нападающий Виктор Дьокереш принял решение покинуть лиссабонский клуб «Спортинг» – чемпиона Португалии 2024/25.

По информации известного итальянского журналиста Николы Скиры, Дьокереш выбрал себе новый клуб – лондонский «Арсенал». Трансфер в стан «канониров» вышел на финишную прямую.

Виктор уже согласовал условия личного контракта с лондонцами, который будет действовать до лета 2030 года.

В сезоне 2024/25 Дьокереш провел за «Спортинг» 52 матча и забил 54 гола.

Ранее сообщалось, что английский вингер «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе настроен в летнее трансферное окно перебраться в лондонский «Арсенал».

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Дмитрий Олейник Источник: Николо Скира
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