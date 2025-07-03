Месси принял решение о будущем после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Аргентинец готов продлить контракт
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который сейчас играет за «Интер Майами», принял решение о своем будущем после вылета флоридцев из КЧМ-2025.
По информации издания MARCA, аргентинец решил остаться в американском клубе, отмечается, что Месси готов продлить контракт с клубом в любой момент.
Аргентинец продлит с флоридцами контракт на один год – он хочет выиграть вместе с «Интером» MLS.
Действующее соглашение аргентинца действует до конца 2025 года.
Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.
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