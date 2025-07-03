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  4. Месси принял решение о будущем после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Major League Soccer
03 июля 2025, 00:20 |
163
0

Месси принял решение о будущем после вылета Интер Майами из КЧМ-2025

Аргентинец готов продлить контракт

03 июля 2025, 00:20 |
163
0
Месси принял решение о будущем после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который сейчас играет за «Интер Майами», принял решение о своем будущем после вылета флоридцев из КЧМ-2025.

По информации издания MARCA, аргентинец решил остаться в американском клубе, отмечается, что Месси готов продлить контракт с клубом в любой момент.

Аргентинец продлит с флоридцами контракт на один год – он хочет выиграть вместе с «Интером» MLS.

Действующее соглашение аргентинца действует до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

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Лионель Месси Интер Майами продление контракта Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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