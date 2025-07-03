Назван игрок сборной Украины, который скоро перейдет в топовый клуб Европы
Орест Лебеденко убежден, что карьерное повышение ждет Анатолия Трубина
Защитник «Витории Гимарайнш» Орест Лебеденко высоко оценил шансы голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина перейти в топовый европейский клуб.
«Он очень хороший сезон провел в Бенфике, в Португалии очень хорошо отзываются о нем. Ему тоже было не просто в начале карьеры.
Думаю, переход Трубина в европейский топ-клуб – это вопрос времени. Возможно, это будет тот самый Челси, или другой гранд.
Тем более, что он уже сейчас играет в Бенфике – это тоже топ-клуб, не нужно будет привыкать к такому высокому уровню. Уверен, что в скором времени он будет играть в одном из лучших клубов Европы», – сказал Лебеденко.
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