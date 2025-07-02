Защитник из чемпионата Португалии надеется на вызов в сборную Украины

Защитник португальского клуба «Витория Гимараеш» Орест Лебеденко прокомментировал возможный вызов в национальную сборную Украины под руководством Сергея Реброва:

– Ты в свое время провел шесть матчей за молодежную сборную Украины. Цель однажды сыграть за национальную сборную у тебя есть?

– Да это даже не цель, это мечта. Естественно, она есть. Дай Бог, что я могу сказать? Конкуренция очень серьезная. Национальная сборная очень хорошего уровня, это вообще, наверное, ради чего я играю в футбол.

Я буду делать все, чтобы тренеры сборной Украины обратили на меня внимание. Сейчас самое главное закрепиться в «Витории», провести хорошие матчи, а там уже будет видно: получу вызов в сборную или нет. Все зависит от меня, – рассказал Лебеденко.

26-летний левый защитник стал одним из лидеров португальской «Визелы» в прошлом сезоне. Лебеденко провел 31 матч в Сегунде (второй по силе дивизион Португалии – прим), где забил три гола и отдал семь результативных передач.

1 июля Орест перебрался в состав «Витории Гимараеш», которая заняла седьмое место по итогам кампании 2024/25 и продолжает выступать в элитном дивизионе. Украинец присоединился к новой команде на правах свободного агента.