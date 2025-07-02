Нужны деньги. Ворскла выставит на трансфер троих футболистов

Полтавская «Ворскла» продолжает подготовку к сезону, проводит тренировочные сборы и формирует состав накануне старта в Первой лиге 2025/26.

По информации источника, руководство клуба приняло решение выставить на трансфер трех игроков, чтобы получить дополнительные финансы. С высокой вероятностью полтавский коллектив во время летнего трансферного окна покинут:

фланговый полузащитник Ибрахим Кане

полузащитник Иван Нестеренко

форвард Самсон Иеде

Также из команды уйдут голкипер Павел Исенко и защитник Даниил Хрипчук – они покинут Полтаву свободными агентами, но «Ворскла» получит компенсацию за воспитание этих игроков.

Главным активом «Ворсклы» считается Кане – в услугах 25-летнего малийца заинтересованы команды Украинской Премьер-лиги, представители Чехии и Израиля.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи клуб остался без главного тренера Юрия Максимова. Его место занял известный иностранный специалист Желько Любенович.