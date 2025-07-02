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Украина. Первая лига
02 июля 2025, 15:13 |
1614
1

Нужны деньги. Ворскла выставит на трансфер троих футболистов

Кане, Иеде и Нестеренко покинут полтавский клуб во время летнего трансферного окна

02 июля 2025, 15:13 |
1614
1
Нужны деньги. Ворскла выставит на трансфер троих футболистов
ФК Ворскла Полтава. Ибрахим Кане

Полтавская «Ворскла» продолжает подготовку к сезону, проводит тренировочные сборы и формирует состав накануне старта в Первой лиге 2025/26.

По информации источника, руководство клуба приняло решение выставить на трансфер трех игроков, чтобы получить дополнительные финансы. С высокой вероятностью полтавский коллектив во время летнего трансферного окна покинут:

  • фланговый полузащитник Ибрахим Кане
  • полузащитник Иван Нестеренко
  • форвард Самсон Иеде

Также из команды уйдут голкипер Павел Исенко и защитник Даниил Хрипчук – они покинут Полтаву свободными агентами, но «Ворскла» получит компенсацию за воспитание этих игроков.

Главным активом «Ворсклы» считается Кане – в услугах 25-летнего малийца заинтересованы команды Украинской Премьер-лиги, представители Чехии и Израиля.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи клуб остался без главного тренера Юрия Максимова. Его место занял известный иностранный специалист Желько Любенович.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Самсон Иеде Ибрахим Кане Иван Нестеренко Даниил Хрипчук Павел Исенко трансферы свободный агент Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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BekXan
Що і слід було доказати що ніяких гарантій керівники Ворскли не дали новому тренеру команди.Покидьки
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