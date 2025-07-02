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  4. «Никто не скажет». Ворскла сделала важное заявление о будущем клуба
Украина. Первая лига
02 июля 2025, 11:44 |
617
0

«Никто не скажет». Ворскла сделала важное заявление о будущем клуба

Полтавский коллектив еще не сформировал состав накануне старта в Первой лиге 2025/26

02 июля 2025, 11:44 |
617
0
«Никто не скажет». Ворскла сделала важное заявление о будущем клуба
ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла» начала подготовку к старту нового сезона – команда вылетела из элитного дивизиона и готовится к борьбе в Первой лиге.

Пресс-служба прокомментировала будущее коллектива и сообщила, что на данный момент нет никакой информации о том, каким будет состав «Ворсклы» в следующей кампании:

«Состав «Ворсклы» на предстоящий футбольный сезон все еще формируется, и никто пока не возьмется сказать, каким он будет на старте нового чемпионата в Первой лиге. Но, как бы то ни было, в расположении команды Желько Любеновича работа кипит, и ее, конечно, достаточно. В коллективе на просмотре немало исполнителей разных амплуа, но пока останавливаться на ком-то, как говорят и сами тренеры, нет смысла.

В первый день июля по плану много беговой работы. Ее ребята, хоть и не без сверхусилий, но все же преодолели. Заложить фундамент физической и функциональной подготовки в этот период крайне важно», – сообщили в Полтаве.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи клуб остался без главного тренера Юрия Максимова. Его место занял известный иностранный специалист Желько Любенович.

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Николай Титюк Источник: ФК Ворскла
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