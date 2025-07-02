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  4. Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Европе. Игрок подтвердил аренду
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 13:49 |
1664
0

Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Европе. Игрок подтвердил аренду

Антон Царенко останется в составе польского клуба «Лехия» Гданьск

02 июля 2025, 13:49 |
1664
0
Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Европе. Игрок подтвердил аренду
ФК Лехия Гданськ. Антон Царенко

Атакующий полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко продолжит карьеру в чемпионате Польши – сезон 2025/26 он проведет на правах аренды.

«Лехия» Гданьск договорилась с чемпионами Украины о продлении арендного соглашения. Стоит отметить, что 21-летний футболист перебрался в польский клуб в августе прошлого года и провел почти год в элитном дивизионе.

«Да, это правда. Я продолжу свои выступления в составе «Лехии», – лаконично прокомментировал свое будущее перспективный полузащитник.

В прошлом сезоне Царенко провел 29 матчей в чемпионате Польши, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с киевским клубом истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость украинца составляет 500 тысяч евро.

Стоит отметить, что состав «Лехии» ранее покинул другой украинец – вингер Максим Хлань получил статус свободного агента и теперь может перебраться в чемпионат Турции.

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Николай Титюк Источник: Football.ua
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