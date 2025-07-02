Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Европе. Игрок подтвердил аренду

Атакующий полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко продолжит карьеру в чемпионате Польши – сезон 2025/26 он проведет на правах аренды.

«Лехия» Гданьск договорилась с чемпионами Украины о продлении арендного соглашения. Стоит отметить, что 21-летний футболист перебрался в польский клуб в августе прошлого года и провел почти год в элитном дивизионе.

«Да, это правда. Я продолжу свои выступления в составе «Лехии», – лаконично прокомментировал свое будущее перспективный полузащитник.

В прошлом сезоне Царенко провел 29 матчей в чемпионате Польши, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с киевским клубом истекает в июне 2026 года. Ориентировочная стоимость украинца составляет 500 тысяч евро.

Стоит отметить, что состав «Лехии» ранее покинул другой украинец – вингер Максим Хлань получил статус свободного агента и теперь может перебраться в чемпионат Турции.