Стали известны имена нескольких новичков Ворсклы

Сейчас в ФК «Ворскла» активно работают над продлением контрактов с игроками, в которых они закончились, присматриваются к потенциальным новичкам.

Как стало известно Sport.ua, в расположении полтавского клуба находится шесть футболистов, которые собираются продолжить карьеру в «Ворскле». Самые известные среди них – полузащитник Юрий Тлумак из «Руха», вратарь Кирилл Лавута и полузащитник Принс Чисом Чибуэзе из ФК «Горняк-Спорт».

От проведенной работы на трансферном рынке также будет многое зависеть – на завоевание каких мест замахнутся игроки в Первой лиге.

Первый контрольный матч подопечные Желько Любеновича проведут 5 июля с киевским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что «Ворскла» сделала важное заявление о будущем клуба.