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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 13:01 |
958
0

Стали известны имена нескольких новичков Ворсклы

Во время подготовительного периода футболисты полтавского клуба проведут семь спаррингов

02 июля 2025, 13:01 |
958
0
Стали известны имена нескольких новичков Ворсклы
ФК Ворскла Полтава

Сейчас в ФК «Ворскла» активно работают над продлением контрактов с игроками, в которых они закончились, присматриваются к потенциальным новичкам.

Как стало известно Sport.ua, в расположении полтавского клуба находится шесть футболистов, которые собираются продолжить карьеру в «Ворскле». Самые известные среди них – полузащитник Юрий Тлумак из «Руха», вратарь Кирилл Лавута и полузащитник Принс Чисом Чибуэзе из ФК «Горняк-Спорт».

От проведенной работы на трансферном рынке также будет многое зависеть – на завоевание каких мест замахнутся игроки в Первой лиге.

Первый контрольный матч подопечные Желько Любеновича проведут 5 июля с киевским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что «Ворскла» сделала важное заявление о будущем клуба.

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Ворскла Полтава Юрий Тлумак Желько Любенович трансферы учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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