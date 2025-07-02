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Саудовская Аравия
02 июля 2025, 12:40 |
1732
1

Новая сделка Роналду с Аль-Насром – ошибка. Криштиану выбрал не ту страну

Десять аргументов, почему португальцу стоило ехать в США

02 июля 2025, 12:40 |
1732
1
Новая сделка Роналду с Аль-Насром – ошибка. Криштиану выбрал не ту страну
ФК Аль-Наср

В конце июня 40-летний Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром». Новое соглашение португальца с саудовским клубом будет действовать два года и, скорее всего, станет последним в легендарной карьере игрока. Но правильно ли поступил Криштиану, оставшись в Саудовской Аравии.

Блогер Sport.ua Игорь Явкин приводит десять аргументов, почему новая сделка с «Аль-Насром» – ошибка.

Недовольство результатами. Ноль. Ровно столько трофеев у звездного нападающего за два с половиной сезона в Саудовской Аравии. Все видели гнев форварда в конце прошлой кампании. Действительно ли Роналду хочет провести еще 1-2 года без титулов и наград? Очевидно, нет, но пока нет никакой гарантии, что «Аль-Наср» сможет выиграть хоть что-то.

Не футболист, а голливудская звезда. Криштиану не страдает от недостатка внимания в Саудовской Аравии, но он там только футболист, хотя и самый звездный. В США КР7 воспринимался бы не просто как спортсмен, а как селебрити. Его бы точно звали на всякие телешоу и светские мероприятия. Такое внимание было бы португальцу по плечу. Наверное, ему самому было бы интересно поближе познакомиться и пообщаться с медийными персонами Голливуда.

Не только футбол. Из второго аргумента вытекает третий. В апреле этого года Роналду вместе с британским режиссером Мэттью Воном основал киностудию UR-MARV. Нетрудно догадаться, что она расположена в Голливуде. Криштиану – режиссер? Криштиану – сценарист? Криштиану – актер? Одно или, возможно, все три амплуа по вкусу португальцу. Его точно интересует мир кино, так почему не быть к нему еще ближе? А если бы он забил 1000-й гол на полях МЛС, то это точно было бы поводом для автобиографической ленты.

Другая культура. Арабский мир – точно не то, к чему привык Роналду. Когда нападающего спросили о жизни в Саудовской Аравии, он технично «съехал» с ответа, сказав, что его семье все нравится, но самое главное – это играть в футбол и быть профессионалом. В профессионализме 5-кратного обладателя «Золотого мяча» никто не сомневается, однако действительно ли его семья счастлива? Да, КриРо проживал сначала в отеле класса люкс, а затем переехал в собственный дом. Однако, похоже, сам футболист с семьей проводит большую часть времени как раз в апартаментах. Действительно ли такой стиль жизни нравится Криштиану? Кажется, среди американских бутиков и без дресс-кода Джорджине Родригес было бы комфортнее. Уже не говоря о том, что женщина не является официальной женой спортсмена, а значит, может находиться в Саудовской Аравии только 90 дней по туристической визе.

Другой язык. Продолжая тему культуры, не могу не отметить, что не со всеми партнерами по команде и тренерами Роналду может свободно общаться. Вряд ли форвард за короткий срок сможет выучить арабский или хотя бы прилагает к этому серьезные усилия. В США с этим у нападающего не было бы никаких проблем.

Getty Images/Global Images Ukraine

Соперничество с Месси. Криштиану любит новые вызовы и точно знает, кто был его главным конкурентом на протяжении большей части карьеры. Доказать аргентинцу, что даже в 40 лет он лучше него – чем не мотивация?

Связка с Месси? Ни в коем случае не поверю, что КР7 никогда не хотел сыграть с Лео в одной команде. Ходили слухи, что португалец может присоединиться к «Интер Майами» на время клубного чемпионата мира, но этого не произошло. Конечно, ради заключения контракта с клубом МЛС Роналду придется пойти на ощутимое снижение заработной платы, но не думаю, что его настолько интересует финансовая сторона вопроса. Уверен, в мире найдется огромное количество футбольных болельщиков и даже персональных поклонников Роналду и Месси, которые ради того, чтобы увидеть их в составе одной команды, готовы бы были сами скидываться деньгами на зарплату обоим.

Главное лицо чемпионата мира-2026. КриРо не скрывает желания сыграть на мундиале в США. Его переход в МЛС мог бы автоматически сделать из него ключевого промоутера турнира. Немалое количество фанатов ходило бы на стадионы и покупало билеты только, чтобы посмотреть на португальца. Уже не говоря о том, что Криштиану сам бы хорошо заработал на маркетинге.

Новые горизонты. Сам по себе трансфер в МЛС позволил бы Роналду говорить с полной гордостью, что он играл на трех разных континентах: Европе, Азии и Америке. По этому показателю он бы обошел, например, Анри, Ибрагимовича, Бекхэма и Пеле.

МЛС – более легкая лига. В интервью журналисту Эду Агирре в феврале Криштиану заявил, что МЛС слабее саудовской лиги. И здесь стоит рассмотреть ситуацию с обеих сторон. С одной, эго португальца не позволит ему играть в слабом, по его мнению, чемпионате. С другой, Роналду сам прекрасно понимает, что не молодеет, что его результативность падает, а цель забить 1000 голов становится все труднее. Поэтому, если, по мнению форварда, МЛС слабее, то добиться заветной цели в Америке будет проще. А слова всегда можно забрать и сказать, что в интервью не то имел в виду, его не так поняли или он не ожидал, что уровень Мейджор лиг на самом деле намного выше, чем кажется.

Игорь ЯВКИН

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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INMSpace
Він обрав не країну, а гроші. Не засуджую - просто, як факт.
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