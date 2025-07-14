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  4. Хаби АЛОНСО: «От этого игрока Реала я вообще такого не ожидал»
Испания
14 июля 2025, 04:18 |
140
0

Хаби АЛОНСО: «От этого игрока Реала я вообще такого не ожидал»

Испанец – об игре Гонсало Гарсии

14 июля 2025, 04:18 |
140
0
Хаби АЛОНСО: «От этого игрока Реала я вообще такого не ожидал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высоко оценил уровень игры нападающего «галактикос» Гонсало Гарсии.

«Я хорошо его знал, но не ожидал, что он забьет три гола на клубном чемпионате мира. Я знал, что он умеет изматывать. Я доверяю ему, Гарсия заслужил признание», – сказал Алонсо.

Гарсия провел на КЧС-2025 5 матчей и забил 4 гола, сделав также одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

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Гонсало Гарсия Реал Мадрид Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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