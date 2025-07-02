Букмекеры выбрали фаворита клубного чемпионата мира накануне 1/4 финала
После сенсационного вылета «Манчестер Сити», лидером турнира стал ПСЖ
С 28 июня по 2 июля состоялись матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира, по итогам которых определились восемь сильнейших команд турнира.
Сразу четыре коллектива из Европы прекратили борьбу на этой стадии – итальянские «Интер» и «Ювентус», английский «Манчестер Сити», португальская «Бенфика».
Накануне старта поединков четвертьфинала букмекеры обновили коэффициенты на победу в КЧМ. Главным фаворитом стал ПСЖ, который ранее занимал вторую позицию и был ниже коллектива Пепа Гвардиолы. В тройке главных претендентов на победу нашлось место мадридскому «Реалу» и английскому «Челси».
Фавориты на победу в Клубном чемпионате мира (по мнению букмекеров):
- ПСЖ – 3.00
- Реал Мадрид – 3.70
- Челси – 5.00
- Бавария – 7.00
- Палмейрас – 15.00
- Аль-Хиляль – 15.00
- Флуминенсе – 17.00
- Боруссия Дортмунд – 19.00
Матчи 1/4 финала болельщики увидят 4 и 5 июля – ПСЖ встретится с «Баварией», а мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». В другой части сетки в полуфинал попробуют пробиться бразильские коллективы – «Флуминенсе» предстоит одолеть «Аль-Хиляль», а «Палмейрасу» необходимо сотворить сенсацию против «Челси».
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