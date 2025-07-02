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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 10:58 | Обновлено 02 июля 2025, 11:13
514
0

«Там был пенальти – явный фол». Тренер Монтеррея раскритиковал судейство

Доменек Торрент прокомментировал поражение в матче с «Боруссией» Дортмунд

02 июля 2025, 10:58 | Обновлено 02 июля 2025, 11:13
514
0
«Там был пенальти – явный фол». Тренер Монтеррея раскритиковал судейство
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменек Торрент

Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Доменек Торрент остался недоволен судейскими решениями в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Его подопечные уступили дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2 – результат, который, по мнению Торрента, был несправедливым.

«Мы – «Монтеррей», мы хотим побеждать. Нас не устраивает этот результат. Мы провели сильный матч, особенно во втором тайме, чтобы вернуться в игру и сравнять счет.

Теперь я увидел моменты, которых раньше не видел – спорные решения во время второго взятия ворот, когда на нашем игроке сфолили, но эпизод даже не пересматривали. Я не обвиняю арбитра. Но там был пенальти – явный фол против Хесуса Короны – и его также не пересмотрели.

Я доволен усилием и тем, как мы играли. Мы же не с какой-то случайной командой играли – мы доминировали. Создали много голевых моментов. Мы покидаем турнир разочарованными, потому что хотели победить, но должны все проанализировать

Мы довольны тем, как прошли эти матчи. Мы прибавляли с каждым поединком, и теперь надо двигаться дальше. Команда показала, как хорошо может играть, с должным отношением и преданностью. И теперь мы должны продолжить так играть в своей лиге. Это не должно ограничиваться только Клубным чемпионатом мира», – сказал Доменек.

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Боруссия Дортмунд Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу
Андрей Витренко Источник: ESPN
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