Девять лет вместе. Партнер Миколенко написал прощальное письмо Эвертону

28-летний центральный форвард Доминик Калверт-Льюин написал прощальное письмо «Эвертону» в социальной сети Instagram после завершения срока действия контракта.

Нападающий представлял цвета «ирисок» на протяжении последних девяти сезонов, однако стороны так и не смогли договориться о продолжении сотрудничества.

«Футбольному клубу «Эвертон» и всем эвертонцам. После девяти невероятных лет в этом клубе я принял чрезвычайно сложное решение – вместе со своей семьей начать новую главу в карьере.

Это не было легким решением. «Эвертон» стал моим домом с 19 лет. Именно здесь увидели мой потенциал, бросали мне вызовы, помогали расти и формировали меня как футболиста и как человека.

Это решение об уходе – не только обо мне. Это был выбор, который мы долго обсуждали всей семьей. Мы верим, что сейчас настал правильный момент для поиска нового вызова и дальнейшего развития, но это никоим образом не уменьшает связь, которую я всегда буду чувствовать с «Эвертоном».

Я очень горжусь всем, что мы пережили вместе – тем, как мы боролись за этот клуб в самые трудные моменты, как я забивал важные голы, носил эту футболку с преданностью и гордостью.

Я надеюсь, что ухожу с вашим уважением, зная, что всегда старался достойно представлять ценности этого великого клуба.

Спасибо за все. С самого первого дня я знал, что значит играть за «Эвертон», – написал Доминик.

На счету Калверта-Льюина 273 поединка в составе «Эвертона», в которых форвардом был забит 71 мяч и оформлено 22 ассиста.