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  4. Гвардиола устал. Манчестер Сити нацелен на трансфер вратаря за 75 млн евро
Англия
02 июля 2025, 12:31 | Обновлено 02 июля 2025, 12:32
1621
1

Гвардиола устал. Манчестер Сити нацелен на трансфер вратаря за 75 млн евро

Диогу Кошта привлекает внимание английского гранда

02 июля 2025, 12:31 | Обновлено 02 июля 2025, 12:32
1621
1
Гвардиола устал. Манчестер Сити нацелен на трансфер вратаря за 75 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Португальский голкипер «Порту» Диогу Кошта привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер английского гранда Пеп Гвардиола устал от игры бразильского кипера Эдерсона и хочет видеть вратаря в новой команде.

Клуб из Манчестера нацелен на Диогу Кошту, в контракте которого есть клаусула в размере 75 миллионов евро. Португалец может сменить клуб уже летом. В прошедшем сезоне Диогу провел 43 матча, из которых 19 – сухие, пропустил 45 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» нацелен на продление контракта с одним из лидеров.

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Диогу Кошта трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу Манчестер Сити Порту Пеп Гвардиола Эдерсон
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Ddd196
Эдерсен дуже здав 
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