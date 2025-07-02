Гвардиола устал. Манчестер Сити нацелен на трансфер вратаря за 75 млн евро

Португальский голкипер «Порту» Диогу Кошта привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер английского гранда Пеп Гвардиола устал от игры бразильского кипера Эдерсона и хочет видеть вратаря в новой команде.

Клуб из Манчестера нацелен на Диогу Кошту, в контракте которого есть клаусула в размере 75 миллионов евро. Португалец может сменить клуб уже летом. В прошедшем сезоне Диогу провел 43 матча, из которых 19 – сухие, пропустил 45 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» нацелен на продление контракта с одним из лидеров.