У скандального футболиста Динамо закончился контракт с киевским клубом
Жерсон Родригеш сможет найти новую команду на правах свободного агента
У форварда киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсона Родригеша завершился контракт с чемпионами Украины.
По данным статистического портала Transfermarkt, срок соглашения 30-летнего футболиста с «бело-синими» истек 30 июня, а уже на следующий день Жерсон получил статус свободного агента.
Стоит отметить, что киевский клуб официально не сообщал никаких новостей о скандальном люксембуржце – ни о продлении контракта, ни об уходе.
Родригес присоединился к «Динамо» в 2019 году – киевский клуб заплатил за форварда 2 млн евро. С тех пор футболист из Люксембурга так и не смог закрепиться в основе украинской команды. Он играл в арендах в чемпионатах Турции, Франции, Словакии, Португалии, Китая и Саудовской Аравии.
В сезоне 2024/25 Жерсон выступал на правах аренды за португальский AVS, где провел пять матчей и забил один гол. Форвард был приговорен к условному сроку из-за домашнего насилия, драк, угроз полиции.
Последний раз Родригеш выходил на поле 10 июня, когда провел 82 минуты в товарищеском матче Люксембург – Ирландия (0:0). Стоит отметить, что вызов в национальную сборную наделал много шума на родине игрока – фанаты, журналисты и функционеры были недовольны появлением скандального форварда.
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