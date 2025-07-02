Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У скандального футболиста Динамо закончился контракт с киевским клубом
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 15:44 |
2330
2

У скандального футболиста Динамо закончился контракт с киевским клубом

Жерсон Родригеш сможет найти новую команду на правах свободного агента

02 июля 2025, 15:44 |
2330
2
У скандального футболиста Динамо закончился контракт с киевским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

У форварда киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсона Родригеша завершился контракт с чемпионами Украины.

По данным статистического портала Transfermarkt, срок соглашения 30-летнего футболиста с «бело-синими» истек 30 июня, а уже на следующий день Жерсон получил статус свободного агента.

Стоит отметить, что киевский клуб официально не сообщал никаких новостей о скандальном люксембуржце – ни о продлении контракта, ни об уходе.

Родригес присоединился к «Динамо» в 2019 году – киевский клуб заплатил за форварда 2 млн евро. С тех пор футболист из Люксембурга так и не смог закрепиться в основе украинской команды. Он играл в арендах в чемпионатах Турции, Франции, Словакии, Португалии, Китая и Саудовской Аравии.

В сезоне 2024/25 Жерсон выступал на правах аренды за португальский AVS, где провел пять матчей и забил один гол. Форвард был приговорен к условному сроку из-за домашнего насилия, драк, угроз полиции.

Последний раз Родригеш выходил на поле 10 июня, когда провел 82 минуты в товарищеском матче Люксембург – Ирландия (0:0). Стоит отметить, что вызов в национальную сборную наделал много шума на родине игрока – фанаты, журналисты и функционеры были недовольны появлением скандального форварда.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал форварда за 55 миллионов фунтов
Динамо интересуется недешевым защитником. Ему 21 год
Динамо Киев Жерсон Родригеш трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Transfermarketweb
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Манчестер Сити заработал на Клубном ЧМ
Футбол | 02 июля 2025, 16:31 0
Стало известно, сколько Манчестер Сити заработал на Клубном ЧМ
Стало известно, сколько Манчестер Сити заработал на Клубном ЧМ

Четыре матча принесли 38 миллионов фунтов

Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Теннис | 01 июля 2025, 23:32 3
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку

Гаэль добыл победу над Уго Умбером за четыре часа и пробился во второй раунд мейджора

Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Бокс | 02.07.2025, 09:30
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Теннис | 01.07.2025, 23:04
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину
Футбол | 02.07.2025, 11:55
Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину
Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
нарешті мінус псіх
Ответить
+1
Lulinnha
До "легенды" Беседина ему далеко. Но как минимум "звезда"... 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
01.07.2025, 09:00
Война
Украинский игрок: Приехал в МЛС – думал, Беккенбауэром буду. Такого не ждал
Украинский игрок: Приехал в МЛС – думал, Беккенбауэром буду. Такого не ждал
30.06.2025, 19:45 3
Футбол
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
30.06.2025, 21:03 11
Теннис
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
01.07.2025, 07:51 3
Бокс
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
Довбика предложили подписать известному клубу, который стал чемпионом
01.07.2025, 00:02
Футбол
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
01.07.2025, 20:13 3
Футбол
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
01.07.2025, 21:15 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем