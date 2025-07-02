ОФИЦИАЛЬНО. Оливье Жиру стал игроком Лилля

Французский форвард Оливье Жиру присоединился к «Лиллю». Об этом сообщили социальные сети клуба.

38-летний футболист покинул «Лос-Анджелес» и вернулся в европейский футбол.

Срок соглашения между сторонами рассчитан на 1 год.

В прошедшем сезоне Оливье Жиру провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Оливье Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции – на его счету 58 голов за национальную команду.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» близок к трансферу топ-форварда.