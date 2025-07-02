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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оливье Жиру стал игроком Лилля
Франция
02 июля 2025, 10:28 |
154
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оливье Жиру стал игроком Лилля

38-летний футболист вернулся в Францию

02 июля 2025, 10:28 |
154
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оливье Жиру стал игроком Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Французский форвард Оливье Жиру присоединился к «Лиллю». Об этом сообщили социальные сети клуба.

38-летний футболист покинул «Лос-Анджелес» и вернулся в европейский футбол.

Срок соглашения между сторонами рассчитан на 1 год.

В прошедшем сезоне Оливье Жиру провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Оливье Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции – на его счету 58 голов за национальную команду.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» близок к трансферу топ-форварда.

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Оливье Жиру Лос-Анджелес (MLS) Лилль трансферы трансферы Лиги 1 свободный агент
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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