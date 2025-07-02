ОФИЦИАЛЬНО. Оливье Жиру стал игроком Лилля
38-летний футболист вернулся в Францию
Французский форвард Оливье Жиру присоединился к «Лиллю». Об этом сообщили социальные сети клуба.
38-летний футболист покинул «Лос-Анджелес» и вернулся в европейский футбол.
Срок соглашения между сторонами рассчитан на 1 год.
В прошедшем сезоне Оливье Жиру провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Оливье Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции – на его счету 58 голов за национальную команду.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» близок к трансферу топ-форварда.
𝑼𝒏𝒆 𝒍𝒆́𝒈𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒅𝒖 𝒇𝒐𝒐𝒕𝒃𝒂𝒍𝒍 𝒇𝒓𝒂𝒏𝒄̧𝒂𝒊𝒔 𝒆𝒏𝒇𝒊𝒍𝒆 𝒂𝒖𝒋𝒐𝒖𝒓𝒅’𝒉𝒖𝒊 𝒍𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒍𝒍𝒐𝒕 𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒐𝒈𝒖𝒆𝒔 ❤️🤍— LOSC (@losclive) July 1, 2025
Le LOSC et son Président, Olivier Létang, sont extrêmement honorés d’officialiser l’arrivée au Club d’Olivier Giroud. L’attaquant… pic.twitter.com/uINY9UQpoJ
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