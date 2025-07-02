Англия02 июля 2025, 11:37 | Обновлено 02 июля 2025, 11:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Борнмуту удалось уберечь важного игрока. Контракт уже подписан
Антуан Семеньо договорился с клубом о продолжении сотрудничества
02 июля 2025, 11:37 | Обновлено 02 июля 2025, 11:48
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Английский клуб «Борнмут» официально заключил новый контракт с 25-летним вингером Антуаном Семеньо на фоне слухов об интересе со стороны «Тоттенхэма».
На официальном сайте клуба указано, что стороны продлили сотрудничество до лета 2030 года.
В сезоне 2024/25 Антуан отыграл 42 поединка, в которых оформил 13 голов и семь результативных передач.
В целом Семеньо в составе «вишен» провел два сезона. На счету вингера 89 матчей, 22 гола, 10 ассистов.
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