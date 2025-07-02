Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Борнмуту удалось уберечь важного игрока. Контракт уже подписан
Англия
02 июля 2025, 11:37 | Обновлено 02 июля 2025, 11:48
521
2

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмуту удалось уберечь важного игрока. Контракт уже подписан

Антуан Семеньо договорился с клубом о продолжении сотрудничества

02 июля 2025, 11:37 | Обновлено 02 июля 2025, 11:48
521
2
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмуту удалось уберечь важного игрока. Контракт уже подписан
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Английский клуб «Борнмут» официально заключил новый контракт с 25-летним вингером Антуаном Семеньо на фоне слухов об интересе со стороны «Тоттенхэма».

На официальном сайте клуба указано, что стороны продлили сотрудничество до лета 2030 года.

В сезоне 2024/25 Антуан отыграл 42 поединка, в которых оформил 13 голов и семь результативных передач.

В целом Семеньо в составе «вишен» провел два сезона. На счету вингера 89 матчей, 22 гола, 10 ассистов.

По теме:
Ман Сити нацелен на продление контракта с одним из лидеров
Эвертон может подписать игрока молодежной сборной Франции
Украинский легионер стал свободным агентом. Отказался от высокой зарплаты
Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Антуан Семеньо продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Борнмут
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Футбол | 02 июля 2025, 08:26 12
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку

Артем может стать игроком «Ювентуса»

Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Футбол | 01 июля 2025, 15:30 4
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу

В середине июля мы узнаем имя нового триумфатора, а пока вспомним самых успешных прежних…

Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Теннис | 01.07.2025, 23:32
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Деревянченко досрочно финишировал Джереми Рамоса в 6-м раунде
Бокс | 02.07.2025, 08:17
Деревянченко досрочно финишировал Джереми Рамоса в 6-м раунде
Деревянченко досрочно финишировал Джереми Рамоса в 6-м раунде
Капитан «Полесья» высказался о перспективах команды в Лиге конференций
Футбол | 02.07.2025, 11:09
Капитан «Полесья» высказался о перспективах команды в Лиге конференций
Капитан «Полесья» высказался о перспективах команды в Лиге конференций
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Прізвище якесь дуже українське. 
Ответить
0
Burevestnik
а шо ж там Забарний?
залишиться чи вже всьо?
щось сайт про нього забув, чи шо...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
01.07.2025, 22:22 1
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
01.07.2025, 07:51 3
Бокс
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
01.07.2025, 09:46
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
02.07.2025, 07:44 2
Бокс
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
01.07.2025, 07:32 5
Футбол
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
30.06.2025, 21:03 11
Теннис
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем