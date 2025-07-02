ОФИЦИАЛЬНО. Борнмуту удалось уберечь важного игрока. Контракт уже подписан

Английский клуб «Борнмут» официально заключил новый контракт с 25-летним вингером Антуаном Семеньо на фоне слухов об интересе со стороны «Тоттенхэма».

На официальном сайте клуба указано, что стороны продлили сотрудничество до лета 2030 года.

В сезоне 2024/25 Антуан отыграл 42 поединка, в которых оформил 13 голов и семь результативных передач.

В целом Семеньо в составе «вишен» провел два сезона. На счету вингера 89 матчей, 22 гола, 10 ассистов.