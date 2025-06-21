Борнмут разваливается. После Забарного продают еще одного лидера

Борнмут получил предложение о продаже вингера Антуана Семеньо – конкретное предложение сделал Тоттенхэм, а также игроком интересуется Манчестер Юнайтед.

Сам футболист хочет покинуть команду, но Борнмут будет пытаться удержать Семеньо.

Клуб уже продал Дина Хейсена, а также близок к продаже Ильи Забарного в ПСЖ и Милоша Керкеза в Ливерпуль.

Борнмут хотел бы сохранить хотя бы кого-то из лидеров и выставил на Семеньо ценник в 70 миллионов фунтов, надеясь, что Тоттенхэм или МЮ сейчас не будут готовы платить такие деньги.

25-летний игрок в прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 7 ассистов.