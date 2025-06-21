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  4. Борнмут разваливается. После Забарного продают еще одного лидера
Англия
21 июня 2025, 18:13 |
306
0

Борнмут разваливается. После Забарного продают еще одного лидера

Тоттенхэм сделал предложение по Семеньо

21 июня 2025, 18:13 |
306
0
Борнмут разваливается. После Забарного продают еще одного лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Борнмут получил предложение о продаже вингера Антуана Семеньо – конкретное предложение сделал Тоттенхэм, а также игроком интересуется Манчестер Юнайтед.

Сам футболист хочет покинуть команду, но Борнмут будет пытаться удержать Семеньо.

Клуб уже продал Дина Хейсена, а также близок к продаже Ильи Забарного в ПСЖ и Милоша Керкеза в Ливерпуль.

Борнмут хотел бы сохранить хотя бы кого-то из лидеров и выставил на Семеньо ценник в 70 миллионов фунтов, надеясь, что Тоттенхэм или МЮ сейчас не будут готовы платить такие деньги.

25-летний игрок в прошлом сезоне забил 13 голов и сделал 7 ассистов.

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Борнмут Антуан Семеньо трансферы трансферы АПЛ Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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